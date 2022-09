Slovenke v četrtek z Madžarkami brez poškodovane Ane Gros

Evropsko prvenstvo bo Slovenija seveda gostila skupaj s Severno Makedonijo in Črno goro. Do konca tedna jih čakata tudi dve pripravljalni tekmi z Madžarsko, prva že ta četrtek ob 19. uri v dvorani Zlatorog v Celju. Na prvi tekmi se bodo slovenske rokometašice spoznavale z dvorano, ki bo od 4. novembra dalje gostila njihove prve dvoboje med evropsko elito proti Dankam, Švedinjam in Srbkinjam. Drugi obračun bo nato v soboto ob 17.30 gostila ljubljanska dvorana Stožice, ki jo Slovenke novembra prav tako želijo obiskati, saj bo v njej potekal drugi in finalni del tekmovanja.

Selektor Dragan Adžić je po dolgem času na pripravah lahko pričakal vse najboljše razpoložljive slovenske rokometašice, že prvi trening pa mu je pokvaril načrte. Kapetanka Ana Gros je začutila bolečino v zadnji stegenski mišici, vratarka Maja Vojnovič pa si je lažje poškodovala gleženj. Prva tako proti Madžarski zagotovo ne bo nastopila, vprašljiv pa je tudi nastop slednje.

»S preteklih akcij že imamo izkušnje, da ne moremo računati na vse najboljše rokometašice, a če gledamo s pozitivne plati, je dobro, da se je to zgodilo zdaj in ne čez en mesec. Ekipa je v Ljubljano prispela dobro pripravljena in izredno motivirana. Rokometašice, ki so imele naporno pot na priprave, smo uspeli tudi odpočiti. Verjamem, da lahko tudi brez Ane Gros tekmi z Madžarkami odigramo na visoki ravni,« optimizma pred novima preizkusoma ne skriva selektor Adžić.

Po zmago proti zahtevnim tekmicam

Skupaj s strokovnim štabom je pozorno spremljal tudi Madžarke. »Madžarska je v zadnjih letih izredno napredovala. Ima odlične mlade rokometašice, ki so bile dominantne v mlajših starostnih selekcijah, kjer jih je vodil isti selektor. Madžarska filozofija rokometa je zdaj drugačna, kakovostnejša od tiste pred nekaj leti in bližja tisti kakovosti, ki nas na evropskem prvenstvu čaka proti Danski, Švedski in Srbiji. Verjamem, da bomo na teh dveh tekmah dobili prave odgovore, kaj moramo do tekmovanja še popraviti,« o tekmicah pravi Črnogorec na slovenski klopi.

»Z Madžarkami v preteklosti tekem nismo imele ravno na pretek. V svojih vrstah imajo kar nekaj novih posameznic, katere z video analizami spoznavamo,« uvodoma doda 22-letna Tija Gomilar Zickero, ki ima kljub mladosti za seboj že kar nekaj reprezentančnih izkušenj.

»Dobro se pripravljamo. S soigralkami se precej pogovarjamo o tem, kaj nas čaka v četrtek in soboto. Ob tem nam selektor vselej daje uporabne nasvete. Madžarke bodo zahtevne tekmice, a me gremo po zmagi. Želimo si, da bi bila to tudi prva koraka k tistemu, kar nas novembra čaka na evropskem prvenstvu,« je še dodala hčera nekdanje rokometne reprezentantke Suzane Gomilar in odličnega dvoranskega nogometaša Roberta Zickera.