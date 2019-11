FOTO:Slovenke v lov na glavni del, prva ovira Nizozemska

Ljubljana

Slovenke se bodo najprej v soboto ob 10. uri pomerile z Nizozemsko.



Pri tekmicah manjkata najbolj pomembni igralki iz zadnjih let.



Za napredovanje bržčas ključna zadnja tekma s Srbijo.



Uroš Bregar je vselej priredil presenečenje favoritu.

Uroš Bregar bo Slovenke vodil že na četrtem zaporednem velikem tekmovanju. FOTO: Jure Eržen

​Eno mesto, pet dvoran

Slovenke si obetajo uvrstitev v glavni del. FOTO: Jure Eržen

- Slovenske rokometašice so na zadnjih treh velikih tekmovanjih uprizorile presenečenje in bodo želele nadaljevati niz na 24. svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo v soboto zgodaj zjutraj na Japonskem. Morda jim podvig uspe že takoj proti Nizozemski.Leta 2016 so naša dekleta na EP na Švedskem premagala gostiteljice, naslednje leto so na SP v Nemčiji v prvem kolu presenetila kasnejše prvakinje Francozinje, lani na EP v Franciji pa so ugnala finalistke iz Rusije.Nizozemska, s katero se bodo pomerile jutri ob 10. uri po našem času, sodi v krog velikih, na zadnjem SP in EP je osvojila bron, vendar je na Daljni vzhod prispela oslabljena, manjkata ključni igralki zadnjih let, ki je sklenila reprezentančno pot, in, ki je presenetljivo končala kariero. Za nameček se s poškodbami spopada kapetanka, ključna igralka v obrambi.»Nizozemska sodi med najboljše štiri reprezentance na svetu. Igralke so individualno izredno močne, kar je posledica sistema, ki izhaja iz njihove akademije. Gojijo hitro igro, posebej dobro se bomo morali pripraviti na hitro vračanje v obrambo tudi po doseženem zadetku, to bo naša prva naloga. V tekmo bodo tekmice krenile z vso močjo, mi pa bomo sveži in želeli čim dalj držati stik, v končnici pa morda celo presenetiti,« je razmišljal selektor, čigar glavni cilj je uvrstitev v drugi del.Tja gredo po tri reprezentance iz vsake od štirih skupin. V skupini A se bodo Slovenke zatem merile še s favoritinjami iz Norveške (ponedeljek, 12.30), Angolo (torek, 10.00), Kubo (četrtek, 7.00) in za konec s Srbijo (petek, 7.00). Prav proti Srbiji naj bi lovile svojo priložnost za preboj v glavni del najboljših 12. Njihove možnosti bi bile gotovo večje, če se ne bi tik pred začetkom priprav poškodovala, zato je na desni strani napada zazijala velika vrzel. Kapetankaza dve leti je podaljšala pogodbo z Brestom, je ostala edina levoroka igralka.Naslov svetovnih prvakinj branijo Francozinje. Slovenke bodo šestič igrale na SP, najvišjo uvrstitev so zabeležile leta 2003 na Hrvaškem, ko so bile osme pod vodstvom. Nazadnje so bile v Nemčiji 14, potem ko so v osmini finala izpadle proti Švedski. Tokrat so favoritinje podobne kot že nekaj let, Norveški, Franciji in Rusiji pripisujejo podobne možnosti za končni uspeh.Slovenke so premagale težave s časovno prilagoditvijo, na Japonsko so pripotovale že 11 dni prej. Najprej so v Tokiu odigrale pripravljalni turnir, remizirale z Japonkami, premagale Brazilke in izgubile s Francozinjami. »Odločitev, da odidemo na pripravljalni turnir na Japonsko, se je izkazala za dobro. V Tokiu nas je pričakala močna mednarodna zasedba. Vsaka reprezentanca je gojila različen stil igre, kar bomo občutili tudi na prvenstvu,« je dejal Bregar, ki ima na voljo 17 reprezentantk.Reprezentanca je nato v ponedeljek odpotovala v dobrih 1000 kilometrov oddaljeno mesto Amakusa, jutri pa se bo prestavila v bližnji Kumamoto s skoraj milijonom prebivalcev. To bo prvo prvenstvo, ki ga bo v celoti gostilo eno mesto v petih dvoranah. Slovenija bo prvi del odigrala v Aqua Dome, ki sprejme 6200 gledalcev.Ena od treh vratark je izkušena, ki je navdušena nad sprejemom gostiteljev in komaj čaka začetek prvenstva: »Čutimo, da se vse skupaj hitro bliža. Na prvi obračun z Nizozemkami se pripravljamo kot običajno. Ogledali smo si tudi nekaj posnetkov njihove igre in naredili analizo. Gre za hitro in spretno ekipo, ki stavi na nasprotne napade, me pa se bomo borile po najboljših močeh in skušale presenetiti.«