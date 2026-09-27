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Rokomet

Slovenke za konec z zmago, ki dviguje samozavest

Slovenska rokometna reprezentanca je za slovo od mednarodnega turnirja v Chebu premagala Čehinje.
Dragan Adžić je zadovoljen z opravljenim. FOTO: Kerstin Joensson/AFP
Galerija
Dragan Adžić je zadovoljen z opravljenim. FOTO: Kerstin Joensson/AFP
Š. R., STA
27. 9. 2026 | 19:17
1:41
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Slovenske rokometašice so mednarodni turnir v Chebu sklenile z zmago. Na zadnji tekmi so s 29:25 (11:11) premagale gostiteljice Čehinje in turnir končale na drugem mestu.

Slovenija je na Češkem najprej z 29:28 ugnala Poljsko, nato z 29:38 izgubila proti norveški reprezentanci B, za konec pa se je na zmagovite tirnice vrnila proti Češki. Varovanke selektorja Dragana Adžića so nastopile brez lažje poškodovane Tjaše Stanko in bolne Ane Abina. Najbolj razpoložena je bila Nataša Ljepoja, ki je brez zgrešenega strela dosegla sedem golov, Nuša Fegic pa je dodala pet zadetkov in pet podaj.

»Zelo sem zadovoljen s prikazanim na vseh treh tekmah. Igralke so znova začutile vzdušje in duh reprezentance. Z Nino Zulić smo v igri močno pridobili na širini in globini, vse igralke pa so pokazale, da je raven njihove igre višja kot na zadnji akciji,« je turnir ocenil Adžić.

Turnir je bil za Slovenke pomemben del priprav na evropsko prvenstvo, ki bo med 3. in 20. decembrom. Slovenija bo skupinski del igrala v romunski Oradei, kjer se bo pomerila z Islandijo, Madžarsko in Črno goro.

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