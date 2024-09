Slovenke za zaprtimi vrati boljše od Hrvatic

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na pripravljalni tekmi za zaprtimi vrati v Prelogu premagala Hrvaško s 25:18 (13:11).

Prenovljena slovenska elitna izbrana vrsta – po letošnjih olimpijskih iger v Parizu so reprezentančno kariero končale Ana Gros, Barbara Lazović, Tamara Mavsar, Amra Pandžić in Alja Varagić, reprezentančni status Elizabeth Omoregie pa bo znan v kratkem – je v tednu Evropske rokometne zveze (EHF) v Medžimurju zanesljivo ugnala Hrvaško.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so po uvodnem zaostanku 1:3 in 2:4 prevzele vajeti igre v svoje roke in hitro povedle s 6:4, do odhoda na veliki odmor pa so si na krilih nove kapetanke Tjaše Stanko in učinkovite krožne napadalke Nataše Ljepoja dvakrat priigrale prednost treh golov (10:7, 12:9).

Slovenke so v drugi polovici tekme povečale frekvenco svojih obratov. Gostiteljice tekme so zasenčile v vseh prvinah rokometne igre in si nekajkrat priigrale prednost devetih golov.

Pri Slovenkah je bila najbolj učinkovita Ljepojeva z osmimi goli, pri gostiteljicah je enega manj dosegla Kristina Prkačin.

Slovensko žensko reprezentanco po zgodovinskem nastopu na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je zasedla enajsto mesto, prva akcija čaka konec tega leta. Med 28. novembrom in 15. decembrom bo nastopila na evropskem prvenstvu v Avstriji in Švici ter na Madžarskem.

V skupinskem delu bo igrala v Innsbrucku, njene tekmice pa bodo Norveška, Avstrija in Slovaška. V glavni del tekmovanja, ki bo na Dunaju, se bosta uvrstili dve najboljši izbrani vrsti iz skupine E.