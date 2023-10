Slovenke začenjajo z Latvijo, Celjani s Francozi gradijo samozavest za derbi

Ljubitelji rokometa na Celjskem in širše bodo imeli danes redko priložnost videti dve evropski tekmi.

Ob 17. uri bodo v dvorani Golovec slovenske rokometašice začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo, prva tekmica bo Latvija. Čeprav oslabljena (manjkajo Barbara Lazovič, Alja Varagič, Tamara Mavsar, Elizabeth Omoregie) ekipa selektorja Dragana Adžića ne bi smela imeti večjih težav proti Latvijkam, bolj zahtevno bo nedeljsko gostovanje v Italiji, kjer ne bo tudi kapetanke Ane Gros. V skupini 4 je še prvi favorit Francija.

Adžić bo imel priložnost preizkusiti mlajše igralke. »Tokratna reprezentančna akcija je eden izmed mejnikov v sklopu priprav na svetovno prvenstvo 2023 in kvalifikacije na olimpijske igre v Parizu prihodnje leto. Verjamem, da bomo dosegli dve zmagi in se s tem približali uvrstitvi na Euro, kar je naš osnovni cilj. Glede na ponovne težave s sestavo kadra upam tudi, da skozi prihajajoča obračuna dvignemo raven konkurenčnosti v ekipi in v primerjavi s preteklim velikim tekmovanjem v svoje vrste dodamo še kakšno igralko, ki je sposobna igrati rokomet na vrhunski ravni,« je dejal Črnogorec.

Celjani se po porazu s Trimom dvigujejo v formi. FOTO: Slavko Kolar

Težka naloga pa čaka rokometaše Celja Pivovarne Laško, ki bodo ob 18.45 v bližnjem Zlatorogu gostili Montpellier in želeli v 4. kolu vpisati prvo zmago v EHF ligi prvakov, kar bi bila najboljša popotnica za sobotni domači derbi z Gorenjem. Francozi, neporaženi v domačem prvenstvu, bodo dva ali tri mesece brez poškodovanega Staša Skubeta.

»Montpellier je zelo dobra ekipa, ki v domačem prvenstvu še ne pozna poraza. Imajnekaj zelo kakovostnih igralcev, a tudi mi smo iz tekme v tekmo boljši. Vidi se, da ti mladi fantje napredujejo s tekme v tekmo. Imeli smo nekaj težav na začetku sezone, a tekma s Koprom je pokazala, da fantje imajo pravi značaj. Dali bomo vse od sebe in videli bomo kaj nam bo to prineslo. Imamo nekaj težav s poškodbami, ki se vlečejo že nekaj tekem, a verjamem, da bodo fantje stisnili zobe. Povabil bi vse navijače v Zlatorog, ekipa si to zasluži,« pa je povedal domači trener Alem Toskić.