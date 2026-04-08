Slovenke že ob polčasu slavile, +22 dovolj za jubilejno prvenstvo

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na peti kvalifikacijski tekmi za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu na Poljskem, Češkem in Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji v Hasseltu premagala Belgijo s 36:14 (20:6).

Slovenske rokometašice so si po drugi kvalifikacijski zmagi nad Belgijkami že izborile nastop na letošnjem celinskem tekmovanju, ki bo med 3. in 20. decembrom v petih državah. V skupini 3 so si s šestimi točkami že zagotovile končno drugo mesto. Na prvem so Nemke, ki so na dosedanjih petih tekmah osvojile vseh deset točk, Belgija in Severna Makedonija sta zbrali po dve točki.

FOTO: Aljaž Močnik/RZS

Slovenija je v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo premagala Belgijo z 29:22 in 36:14 ter Severno Makedonijo z 28:20, proti Nemčiji pa je izgubila s 23:30 in 18:33. V nedeljo, 12. aprila, bo v Velenju gostila Severno Makedonijo.

Slovenija bo konec tega leta desetič nastopila na evropskem prvenstvu. Najboljšo uvrstitev je dosegla pred štirimi leti, ko je v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji zasedla osmo mesto.

Na Madžarskem 2004 je osvojila deveto mesto, dve leti pred tem na Danskem ter v Avstriji, Švici in na Madžarskem 2024 pa deseto mesto. Zaključni turnir v Franciji 2018 je končala na 13., na Švedskem 2016 na 14. mestu. Najslabše uvrstitve je dosegla na Švedskem 2006, na Danskem in Norveškem 2010 ter na Danskem 2020, ko je turnirje končala na zadnjem, 16. mestu.

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najučinkovitejša Tjaša Stanko z desetimi goli, Nataša Ljepoja in Živa Čopi sta dosegli po pet zadetkov.