Slovenska reprezentanta okrepila makedonski Alkaloid

Makedonski rokometni klub Alkaloid iz Skopja je potrdil prihod dveh slovenskih rokometnih igralcev. V Makedonijo se selita Matic Suholežnik in Nejc Cehte, poleg njiju pa se je klubu pridružil tudi Črnogorec Vuko Borozan.

Enaintridesetletni krožni napadalec Suholežnik je nazadnje igral za Slovan, pred tem pa je nastopal tudi za Celje, Dunquerke, Benfico, Zagreb in Saran. Desni zunanji igralec Cehte je preteklo sezono nosil dres nemškega kluba Füchse Berlin, ki se je prebil vse do finala zaključnega turnirja lige prvakov, v katerem je bila uspešnejša Barcelona. Cehte Severno Makedonijo že pozna, saj je pred berlinsko preizkušnjo nosil dres kluba Eurofarm Pelister iz Bitole.