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Rokomet

Slovenska reprezentanta okrepila makedonski Alkaloid

Matic Suholežnik in Nejc Cehte sta se pridružila makedonskemu rokometnemu klubu Alkaloid.
Matic Suholežnik in Nejc Cehte odhajata v Severno Makedonijo. FOTO: Instagram RK Alkaloid
Galerija
Matic Suholežnik in Nejc Cehte odhajata v Severno Makedonijo. FOTO: Instagram RK Alkaloid
T. E.
23. 7. 2026 | 13:12
23. 7. 2026 | 14:07
1:07
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Makedonski rokometni klub Alkaloid iz Skopja je potrdil prihod dveh slovenskih rokometnih igralcev. V Makedonijo se selita Matic Suholežnik in Nejc Cehte, poleg njiju pa se je klubu pridružil tudi Črnogorec Vuko Borozan

Enaintridesetletni krožni napadalec Suholežnik je nazadnje igral za Slovan, pred tem pa je nastopal tudi za Celje, Dunquerke, Benfico, Zagreb in Saran. Desni zunanji igralec Cehte je preteklo sezono nosil dres nemškega kluba Füchse Berlin, ki se je prebil vse do finala zaključnega turnirja lige prvakov, v katerem je bila uspešnejša Barcelona. Cehte Severno Makedonijo že pozna, saj je pred berlinsko preizkušnjo nosil dres kluba Eurofarm Pelister iz Bitole. 

Matic Suholežnik meri 202 centimetra v višino. FOTO: Instagram RK Alkaloid
Matic Suholežnik meri 202 centimetra v višino. FOTO: Instagram RK Alkaloid

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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