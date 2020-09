Slovenske prvakinje v zadnji sekundi do točke v Rusiji

Ljubljana - Rokometašice Krima Mercatorja so si na drugi tekmi sezone v ligi prvakinj priigrale prvo točko, potem ko so na gostovanju pri igralkah ekipe Rostov-Don iztržile neodločen izid 23:23. Z metom prek 30 metrov je pomembno točko za ljubljansko zasedbo v zadnji sekundi priborila Maja Svetik.



Slovenske prvakinje so dvoboj v Rostovu začele zelo dobro in prvi polčas dobile z rezultatom 14:12. V drugem so bile boljše Rusinje, ki so tik pred koncem vodile z dvema goloma prednosti. Toda izbranke trenerja Uroša Bregarja se niso vdale. Najprej je Brazilka Samara Da Silva Vieira, z devetimi goli najboljša strelka pri Krimu, znižala izid na 22:23, nakar je domačo mrežo – kot že omenjeno – v zadnjih izdihljajih tekme zatresla še Svetikova in tako poskrbela za izenačenje.



»Vedeli smo, da bo tekma proti Rostovu res težka. Pripravljali smo se na igro Ane Vjahireve in menim, da smo kar dobro opravili delo. Po tekmi proti Vipersu smo se dodatno psihično pripravili na morebitno izenačenje v zadnjih desetih minutah. V zaključku smo imeli nekaj sreče, ki jo za osvojitev točke, kakršna je današnja proti Rostovu, v športu včasih preprosto moraš imeti,« je presodil Bregar.



Dobro razpoložena je bila tudi Samara Da Silva Vieira. »Zelo sem ponosna na svojo ekipo. Pred sezono nismo imele veliko prijateljskih tekem, zato nismo vedele, kako močne smo na igrišču. Tokrat nam je bilo jasno, da se moramo osredotočiti na najboljše posameznice, ne le na Vjahirevo. Verjele smo v naš uspeh in tu je rezultat odličnega dela,« je pojasnila 28-letna Brazilka.



Naslednjo tekmo v ligi prvakinj bodo rokometašice Krima odigrale naslednjo soboto, ko bodo v Stožicah (ob 18. uri) gostile igralke Esbjerga.