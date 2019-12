Slovenske rokometašice brez glavnega dela mundiala

Kumamoto - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v petem krogu svetovnega prvenstva v Kumamotu izgubila proti Srbiji s 27:29 (11:12) in se ni prebila v glavni del tekmovanja. Njena končna uvrstitev v skupini A bo znana po tekmi Angola - Kuba, ki se bo pričela ob 10. uri. Tekma za prvo mesto v skupini med Norveško in Nizozemsko se bo začela ob 14. uri.



V primeru današnje angolske zmage bo Slovenija osvojila peto mesto in se bo pomerila v tekmah za razvrstitev od 17. do 20. mesta, v primeru kubanske zmage pa četrto mesto, tako da jo v nadaljevanju zaključnega turnirja čakajo tekme za razvrstitev od 13. do 16. mesta.

Učinkoviti soigralki

V slovenski reprezentanci sta bili na današnji odločilni tekmi za tretje mesto v skupini A najbolj učinkoviti Ana Gros in Tjaša Stanko. Prva je dosegla deset, druga pa osem golov. Pri Srbkinjah je bila strelsko najbolj razpoložena dolgoletna klubska soigralka Grosove pri Metzu in zdaj pri Brestu Slađana Pop-Lazić z osmimi zadetki.