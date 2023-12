Slovenske rokometašice po olimpijsko vozovnico v Ulm

Po uspešnem nastopu na svetovnem prvenstvu so slovenske rokometašice pred novim letom izvedele še, kje se bodo prihodnje leto borile za tako želeno olimpijsko vozovnico. Mednarodna rokometna zveza (IHF) je namreč določila tri prirediteljice kvalifikacijskih turnirjev, to so postale Nemčija, Španija in Madžarska.

Jasno je torej, da se bo Slovenija za preboj na OI borila v nemškem Ulmu, kjer bo v skupini igrala z domačinkami, Črno goro in Paragvajem. Na olimpijske igre se bosta uvrstili prvi dve reprezentanci iz vsake skupine.

Iz rokometnega sveta pa prihaja tudi novica, da je slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie podaljšala pogodbo z Bukarešto do konca sezone 2025/26.