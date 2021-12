Slovenski cunami preplavil Črno goro

Fantastičen prvi polčas, v katerem so si slovenske rokometašice priigrale osem golov prednosti, je prinesel eno najbolj pomembnih zmag na velikih tekmovanjih. Na prvi tekmi 25. svetovnega prvenstva v Španiji je selektor Dragan Adžić pokazal, da je mojster svojega poklica, njegove rojakinje niso imele možnosti proti Ani Gros in njenim tovarišicam, ki so naredile ogromen korak v napredovanju v drugi del mundiala na Iberskem polotoku. V Granollersu je bilo 28:18 (16:8).

Slovenke tako na tekmah proti Norveški v pokalu EHF kot na pripravljalnih proti Hrvaški v Poreču niso kazale dobre forme, ampak izbruhnile v pravem trenutku in v šestem poskusu prvič nadigrale Črnogorke, evropske prvakinje in olimpijske podprvakinje iz leta 2012.

Dragan Adžić je povsem prebral taktiko Črnogork. FOTO: Matej Družnik

Že uvod je nakazal, da so v Laškem opravile veliko delo, obramba je bila granitna, v njej je blestela Amra Pandžić, ki je v prvem polčasu prejela osem zadetkov in zbrala prav toliko obramb. Kapetanka Grosova je zabila pet golov iz šestih strelov, presenetila je Tija Gomilar Zickero, ki je iz desnega krila dosegla tri zadetke.

Končno je Liza Omoregie tudi v reprezentanci pokazala, iz kakšnega testa je. Pohvale pa gredo predvsem obrambi, ta je tepla in grizla levinje selektorke Bojane Popović, ki niso pričakovale takšnega cunamija, četudi so v Španijo pripotovale zelo oslabljene. V drugem polčasu kar 15 minut niso mogle premagati Pandžićeve, ki je ubranila tudi sedemmetrovko 35-letni zvezdnici Jovanki Radičević.

V drugem polčasu se je nadaljevala prevlada Slovenk, ki so ušle za 12 golov, ob neverjetni Pandžićevi, katere nastop je bil zaradi poškodbe vprašljiv, so zablestele tudi Nina Zulić, Aneja Beganović in Tjaša Stanko. V končnici je svoje spretnosti v vratih pokazala tudi veteranka Branka Zec in Slovenke so se na Prešernov dan prešerno veselile velike zmage.

Naslednjo tekmo bodo Adžićeve borke odigrale v nedeljo ob 18. uri proti olimpijskim prvakinjam iz Francije, ki sodijo v najožji krog favoritinj za zlato kolajno. Še bolj pomembna bo torkova proti Angoli.

Druga tekma v skupini A – Francija : Angola 30:20 (13:9)