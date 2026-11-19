Rokometaši so dokončali uvodni krog drugega dela lige prvakov. Za slovenske ljubitelje rokometa je bil v ospredju obračun Aleksa Vlaha in Blaža Janca, precej bolj zadovoljen pa ga je zapustil slednji. Barcelona je v gosteh premagala Kielce z 32:24 in v glavnem delu ostaja stoodstotna.

Kielce so pred domačimi navijači bile v ospredju do izida 11:9, nato pa se je tekma prevesila na stran Kataloncev.

Janc je za Barcelono dosegel tri gole, prav toliko jih je na drugi strani prispeval Vlah. Najboljši strelec gostov je bil Seif Mohamed Yehia Elderaa s šestimi zadetki, pet jih je dodal Dika Mem. Pri Kielcah, ki so še brez točke, sta po petkrat zadela Theo Monar in Dylan Nahi.

Magdeburg do tesne zmage

GOG Gudme je gostil Magdeburg in v tesnem obračunu izgubil s 35:36. Pri Nemcih, ki imajo tako kot Barcelona šest točk, sta Felix Claar in Omar Ingi Magnusson dosegla po devet zadetkov, pri Dancih pa je s stoodstotnim metom sedemkrat zadel Hjalte Lykke.

Pri šestih točkah je tudi Sporting, ki je Dinamo iz Bukarešte odpravil s 36:27. Francisco Costa je za zmagovalce dosegel 11 golov, Calin Dedu pa osem za poražence.

V skupini 1 je Melsungen gostil PSG, Francozi pa so slavili s 35:33 in zdaj za točko zaostajajo za vodilnim Veszpremom. Elohim Prandi z osmimi in Ferran Sole s sedmimi goli sta bila najboljša pri Parižanih, Johannes Golla in Hans Aaron Mensing pa sta na drugi strani zadela po osemkrat.

V sredo je v isti skupini poljska Wisla Plock Mitje Janca, Mihe Zarabca in Miljana Vujovića proti Veszpremu izgubila s 26:30. Janc je dosegel dva gola, Zarabec enega, Vujović pa je zbral štiri obrambe. Aalborg je na drugi tekmi s 34:31 premagal Füchse Berlin.

Letos povsem nov sistem tekmovanja

Liga prvakov v tej sezoni poteka po novem sistemu. V prvem delu je nastopilo 24 klubov, razdeljenih v šest skupin po štiri, v glavni del pa sta napredovali po dve najboljši ekipi iz vsake skupine.

Preostalih 12 moštev zdaj nastopa v dveh skupinah po šest. S seboj so prenesla rezultate medsebojnih tekem iz prvega dela, v nadaljevanju pa se bodo po dvakrat pomerila s štirimi ekipami, s katerimi se doslej še niso srečala.

Najboljše štiri ekipe iz vsake skupine bodo napredovale v četrtfinale.