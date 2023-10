Slovenski rokomet potrebuje le še šminko, najlepša bi bila Pariz 2024

V nadaljevanju preberite:

Jure Natek je za rokometno reprezentanco odigral 154 tekem (13. mesto na večni lestvici) in dosegel 393 golov. Zdaj je tudi uradno prvi operativec Rokometne zveze Slovenije. V začetku tedna ga je predsedstvo RZS imenovalo za generalnega sekretarja RZS. Kot je povedal v prvi uradni izjavi, ga čaka težko delo, saj je zveza v težki finančni situaciji. Na parketu so stvari precej boljše. Tako moška kot ženska reprezentanca imata realne možnosti za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Kaj je povedal Natek v intervju za Delo, kolikšen je dolg in do kdaj naj bi bil saniran? Zakaj je do njega prišlo in ali je bilo vredno?Kakšen projekt pripravlja RZS? Kako vidi stanje v slovenskem rokometu in kaj mu vliva optimizem za naprej? Kaj si lahko obetamo na bližajočem se EP v Nemčiji, kjer je igral šest let? Kakšen je njegov odnos s predsednikom Borom Rozmanom in selektorjem Urošem Zormanom, zakaj Vid Kavtičnik ni več direktor moške reprezentance?