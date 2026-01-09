Slovenski rokometaši po slabem prvem polčasu izgubili proti Islandcem

Slovenski rokometaši so izgubili drugi pripravljalno tekmo pred prihajajočim evropskim prvenstvom, ki se bo od 15. januarja dalje odvijalo na Danskem, Šveskem in Norveškem. V Parizu so bili na mednarodnem turnirju z 26:32 boljši Islandci, ki so dvoboj začeli zelo udarno.

Že po štirinajstih minutah igre je bil rezultat 7:11, severnjaki pa so zares pritisnili šele v drugi polovici prvega polčasa. Po pol ure igre je bil rezultat 13:21, a potrebno je povedati, da oba trenerja nista igrala s popolno zasedbo in da sta z rotacijami preizkušala številne taktike. Pri naših so počivali Borut Mačkovšek, Staš Jovičič in Domen Novak, ki bodo na prvenstvu stare celine brez dvoma imeli pomembnejšo vlogo.

Tekma je služila predvsem uigravanju slovenske reprezentance. FOTO: Aljaz Močnik/RZS

Slovenci so se v drugem polčasu nekoliko približali tekmecem, petnajst minut pred koncem je bil rezultat 20:25. Proti koncu Islandci stvari niso prepuščali naključju in naposled slavili s 26:32.

Na pripravljalnih tekmah so danes Črnogorci že premagali Bošnjake s 36:25, Makedonci so bili s 31:26 boljši od Ukrajincev. Slovenci so v torek v Trebnjem odigrali edino domačo pripravljalno tekmo in premagali Kuvajt s 36:23, ob tem pa plačali visoko ceno, saj se je poškodoval eden od nosilcev igre Aleks Vlah.

Evropsko prvenstvo, ki ga letos gostijo Danska, Švedska in Norveška, se za Slovenijo začenja dan pozneje. V uvodnem skupinskem delu, tega bo gostilo Oslo, se bodo pomerili proti Črni gori (16. 1.), Švici (18.) in Ferskim otokom (20.).