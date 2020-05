Slovenski rokometaši prebili led

Ljubljana

Izbrana druščina

Selektor Ljubomir Vranješ tudi tokrat v Ljubljani ničesar ni prepustil naključju. FOTO: Blaž Samec

Predvsem pogovor

Bolniki

Igralci so držali socialno distanco. FOTO: Blaž Samec

Ne bodo olimpijski prvaki

- Slovenski rokometaši so prebili led. Po januarskem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji ter trimesečnem prisilnem premoru po izbruhu epidemije novega koronavirusa so v hramu slovenskega rokometa na Kodeljevem opravili prvi skupni trening. Vodstvo elitne izbrane vrste jih je seznanilo z načrti v bližnji prihodnosti.V normalnih časih je za rokometaše mesec maj eden najbolj pomembnih v sezoni, v tem obdobju so na sporedu ključne tekme na domačem in mednarodnem prizorišču. Epidemija novega koronavirusa je njihova življenja povsem postavila na glavo, po rahljanju ukrepov pa se počasi vračajo v običajen ritem.Na prvem skupnem reprezentančnem treningu izmed vseh evropskih držav so jih sprejeli vsi najvidnejši člani zveze, kot so predsednik, podpredsednikain, generalni sekretar, direktor reprezentancein mnogi drugi.Slovenski rokometni prvokategorniki današnji trening na Kodeljevem niso opravili v najvišji prestavi, niti ni bi na sporedu v takoimenovanem tednu Evropske rokometne zveze (EHF), tako da so prav vsi varovanci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa, ki je v Ljubljano pripotoval v ponedeljek z letalsko linijo na relaciji København-Frankfurt-Zagreb, potrebovali posebno dovoljenje od svojih klubskih delodajalcev.Od povabljenih igralcev so manjkaliin, drugi pa so se odzvali vabilu. Pod vodstvom Vranješa so vadili vratarjiin, krilni igralciin, krožni napadalciinter zunanji igralciinVsi omenjeni igralci - v razširjenem naboru so tudiin še nekateri drugi igralci - bodo prvo resno preizkušnjo imeli jeseni, ko se začnejo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2022. Tekmece v tem tekmovanju bodo dobili po žrebu, ki bo 16. junija na Dunaju. Januarja prihodnje leto bodo nastopili na svetovnem prvenstvu v Egiptu, med 12. in 14. marcem prihodnje leto pa se bodo v Berlinu z Nemci, Švedi in Alžirci pomerili v kvalifikacijah za eno leto prestavljene poletne olimpijske igre v Tokiu."Imel sem željo, da se znova srečam s svojimi varovanci in se z njimi pogovorim o načrtih v bližnji prihodnosti. V tem kratkem obdobju bom z njimi opravil še nekaj pogovorov glede naše zadnje akcije na januarskem evropskem prvenstvu, vse v želji, da naredimo korak naprej," je uvodoma dejal Vranješ."Na današnjem sestanku svojim igralcem ne bom predstavil podrobne analize o igri in taktiki, beseda bo predvsem tekla o našem skupnem začetku v Zrečah in zadevah, ki smo jih doživeli v Göteborgu, Malmöju in Stockholmu. Na Švedskem smo nekatere zadeve opravili zares vrhunsko, bilo pa je tudi nekaj pomanjkljivosti tako na igrišču kot izven njega, ki jih želim že na naslednjih akcijah odpraviti ter jih že v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo in na januarskem svetovnem prvenstvu izboljšati. Če bo vsak od njih na naslednji akciji dodal vsaj pet odstotkov, bo tudi rezultat veliko boljši," je dejal 46-letni Vranješ in priznal, da je dolg premor na vseh njih pustil izjemno globoke sledi."Mi rokometaši smo 'bolniki', potrebujemo adrenalin in pritisk, ki ga prinašajo tekme. Zase osebno lahko rečem, da imam enostavno preveč energije, ki je ne morem sprostiti, v zelo podobnem položaju pa so tudi vsi moji varovanci," je še na koncu dodal Vranješ, ki se bo v sredo že vrnil v Kristianstad.Kapetanse je v domovino iz Barcelone vrnil 9. maja, prvega snidenja z reprezentančnimi soigralci po januarskem EP pa se je zelo razveselil. "Vsi skupaj smo komaj čakali na prvi zbor, nenazadnje nastopamo v ekipnem športu," je uvodoma dejal Škofjeločan."V zadnjem času se zadeve odpirajo. Omogočena je skupna vadba, ki se povsem razlikuje od posamičnega treninga. Tega enostavno nismo vajeni z izjemo poletnega premora, ki pa zaradi vseh okoliščin v zvezi z epidemijo traja že predolgo. Pozdravljam zamisel RZS, ki nam je omogočila skupni trening. Večina reprezentantov je v času pandemije v domovini, vsi imamo časa na pretek.Zavedamo se, da zaradi tega opravljenega treninga ne bomo postali svetovni ali olimpijski prvaki, v dokaj negotovih razmerah in številnih nerešenih vprašanjih glede prihodnosti pa tudi današnji trening vsem nam ogromno pomeni," je na koncu dodal Dolenec.