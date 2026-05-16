Slovenski rokometaši v Kopru po svetovno prvenstvo

Slovensko moško rokometno reprezentanco jutri ob 17. uri v koprski Bonifiki čaka odločilna povratna tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Črni gori. Izbranci selektorja Uroš Zorman bodo branili gol prednosti s prve tekme v Podgorici, kjer so slavili z 29:28.

Slovenci so v dvorani Morača prikazali dva različna obraza. V prvem polčasu so povsem nadzorovali dogajanje na igrišču in si priigrali že sedem zadetkov prednosti. Obramba je delovala na visoki ravni, saj so v prvih 30 minutah prejeli le 12 golov. V nadaljevanju pa je sledil padec v igri, Črnogorci so se vrnili v tekmo, odločitev o potniku na mundial pa bo tako padla šele v Kopru.

»V Podgorici smo naredili kar 17 tehničnih napak, je pa tudi res, da smo izjemno pomembno tekmo odigrali le z enim skupnim treningom. Termin kvalifikacijskih tekem gotovo ni najboljši, po drugi strani pa je za vse enak. Na povratni tekmi se bomo skušali izogniti tako izrazitim nihanjem v naši igri,« je dejal Zorman.

Aleks Vlah je bil na domačem igrišču najboljši slovenski strelec. FOTO: Aljaž Močnik/AFP

Slovenski selektor kljub zmagi meni, da ima reprezentanca še veliko rezerv. »V Črni gori smo prikazali eno naših najslabših tekem, kljub temu pa dosegli zmago. Tudi to govori o določeni širini in kakovosti, ki jo premore naša reprezentanca,« je dodal.

Pred domačimi navijači pričakuje precej bolj odločno predstavo. »V Kopru pričakujem predvsem našo bolj dinamično in konkretno igro v obrambi in napadu, predvsem pa hitrejšo, ki je izostala v Podgorici.« Pod vprašajem ostaja nastop Boruta Mačkovška, ki je na prvi tekmi prejel udarec v koleno. Določene težave s hrbtom ima tudi kapetan Blaž Janc, a naj bi stisnil zobe in zaigral na pomembnem obračunu.

Veliko pozornosti bo v Bonifiki deležen domačin Aleks Vlah, ki je bil s sedmimi goli najboljši slovenski strelec v Podgorici. Ob tem je postal tudi 20. slovenski reprezentant z najmanj 300 zadetki v državnem dresu.

Domen Novak meni, da mora biti slovenska igra hitrejša. FOTO: Cornelius Poppe/AFP

»V naši igri imamo ogromno rezerv. Naredili smo analizo prve tekme, zavedamo se naših napak, ki jih bomo pred domačimi gledalci skušali odpraviti. Najbolj pomembna bo motivacija, zbranost in želja, predvsem pa moramo biti veliko bolj konkretni v napadu in obrambi,« je poudaril Vlah. Podobno razmišlja tudi reprezentančni krilni igralec Domen Novak. »Naša igra mora biti hitrejša. Črnogorci so nam od 25. minute naprej vsilili svoj ritem igre, ki smo ga sprejeli. Premalo smo tekli in napadali ter prikazali statično igro. Prepričan sem, da bomo v Bonifiki prikazali naš pravi obraz.«

O potniku na svetovno prvenstvo bo odločal skupni izid obeh tekem. V primeru izenačenja po 60 minutah bodo sledili streli s sedmih metrov. Če bo Slovenija uspešna, bo dvanajstič zaigrala na svetovnem prvenstvu, ki bo januarja prihodnje leto v Nemčiji. Največji uspeh je dosegla leta 2017 v Franciji, ko je osvojila bronasto kolajno, leta 2013 v Španiji pa je bila četrta.