Slovenski up iz Francije na Portugalsko

Lizbona - Slovenski rokometaš Matic Suholežnik bo v prihodnji sezoni igral na Portugalskem za Benfico iz Lizbone, je potrdil klub na svoji spletni strani. Petindvajsetletni krožni napadalec je podpisal enoletno pogodbo.



Visokorasli, 202 centimetra visoki rokometaš je bil v zadnjih dveh sezonah član francoskega Dunkerqua, kariero pa je v Sloveniji začel pri Celju Pivovarna Laško, za katerega je igral do konca sezone 2017/18. Za slovensko reprezentanco je doslej zbral 25 nastopov in dosegel 24 golov.



»Ko so mi ljudje v klubu predstavili projekt, sem si takoj predstavljal sodelovati v njem. Klub se trudi pripeljati zelo dobre igralce,« je ob podpisu pogodbe dejal 25-letni Celjan.



Benfica je sicer sedemkratni prvak portugalske lige, nazadnje pa so bili orli najboljši v sezoni 2007/08. Šestkrat pa so osvojili še domače pokalno tekmovanje.