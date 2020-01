FOTO:Slovenski vikingi osvajajo Skandinavijo

Göteborg

Miha Zarabec je odlično vodil igro Slovenije. FOTO: AFP

Slovenci so tudi na tretji tekmi EP vpisali zmago.

Prve zadetke so vpisali Ovniček, Cehte in Šoštarič.

Klemen Ferlin je zbral 13 obramb, Miha Zarabec 6 golov.

Vid Kavtičnik ni nastopil, na ogrevanju se je poškodoval.



Zdaj se začne zares

Slovenija : Švica 29:25 (16:10)

Dvorana Scandinavium, gledalcev 4500, sodnika Pavičević in Ražnatović (Črna gora).



Slovenija: Ferlin (13 obramb), Kastelic (2); Blagotinšek 1, Henigman 4, Kavtičnik, Janc 4, Dolenec 4 (3), Cingesar, Cehte 2, Kodrin 1, Zarabec 6, Šoštarič 3, Žabić 2, Ovniček 1, Bombač, Mačkovšek 1.



Švica: Portner (7 obramb), Bringolf (0); Schmid 8 (3), Meister 2, Rubin 3, Svajlen, Lier 3, Sidorowicz, Von Deschwanden, Raemy 1, Röthlisberger, Küttel 2, Maros 4, Tominec, Gerbl 1, Milošević 1.



Sedemmetrovke: Slovenija 3 (3), Švica 4 (3).



Izključitve: Slovenija 4, Švica 6.

Vid Kavtičnik se je poškodoval že med ogrevanjem. FOTO: Kolektiff



Odvalil se je kamen

36

obramb je na treh tekmah zbral Klemen Ferlin, najboljši vratar prvega dela EP

- Slovenski vikingi še naprej osvajajo Skandinavijo. Po Poljski in Švedski je reprezentancapremagala tudi Švico. S tretjo zmago je zanesljivo osvojila prvo mesto v skupini F. V Malmö, kamor se bodo igralci z vlakom odpravili dopoldne, bodo s seboj vzeli dve točki, v petek jih čaka prvi od štirih nastopov v glavnem delu, v katerem bo šlo za polfinale v Stockholmu.Vranješ je opravil še drugo menjavo v Göteborgu, v ekipo je prijavil kapetana. Videk se je vpisal na seznam igralcev že na 12. velikem tekmovanju, ni pa dočakal nastopa. »Na ogrevanju je potarnal, da je poškodovan. Bomo videli, kaj bo rekla zdravniška služba. Smola,« je pojasnil Vranješ, še neporažen na slovenski klopi.Sta pa prvi nastop dočakalain, selektor je namreč uresničil obljubo, da bo uporabil večje število igralcev, ki so na prvih dveh tekmah večinoma greli klop, in tako ohranil svežino za drugi del. Tekmo je namesto junaka zmage proti gostiteljemzačel. Začel je v krču, ki pa je popustil, ko je skočil kot panter po svoj odbitek in se končno vpisal med strelce 14. EP. Na koncu je zbral šest golov, največ med Slovenci.Ti so v prvih 11 minutah storili kar šest tehničnih napak, ampak »Zaro« je znal uglasiti orkester. Dirigentsko palico je zatem vzel še Ovniček in po 23 minutah in 33 sekundah dosegel prvi gol na velikem tekmovanju. Lepšega debija si 24-letni Velenjčan ne bi mogel želeti.»Zelo lepi občutki. Fenomenalni. O tem sem sanjal že kot otrok. Zares sem vesel, ker mi je uspelo. Imel sem nekaj treme, ampak zdaj gremo samo še naprej,« je od ponosa žarel »Ovca«, član Nantesa.Delni rezultat je bil takrat 7:1, skupni 13:6. Kmalu zatem je krstni zadetek na veliki sceni dosegel. Bil je zraven že na EP 2018, vendar ni stopil na igrišče, igral je tudi proti Poljski in Švedski, a imel pri statistiki ničlo, tokrat je prebil led ...»Vse je enkrat prvič. Občutki so sijajni. Vesel sem, da sem del te ekipe, super ekipe,« se je kot v devetih nebesih počutil Cehte, ki je po prestopu v Hannover veliko pridobil na samozavesti. »Prenesel sem dobre občutke. Na začetku sem več pomagal v obrambi. Upam, da bom skozi turnir še rastel. Tri tekme so za nami, zdaj gremo v Malmö, kjer se začne zares,« je odločen Nejc, ki je dosegel dva gola.Drugi polčas je bil bolj revijalnega značaja, Slovenci so rutinirano držali varno razliko. Na svoj račun je končno prišel tudi Šoštarič, ki je le dočakal prve minute na velikem tekmovanju, potem ko je že nekajkrat sodeloval na pripravah, a ostal pred vrati. Ob njegovem prvem golu je na semaforju pisal čas 38:52. Tudi »Super Mario« ni skrival čustev, v objem ga je stisnil, s 13 obrambami izbran za igralca tekme.»Še zdaj se mi ježi koža, ko se spomnim na prvi zadetek. Počutil sem se kot otrok. Dolgo sem čakal na to, odvalil se mi je kamen od srca,« je bil na široko nasmejan Šoštarič, ki je zatem zadel še dvakrat.V vratih je prve minute na Švedskem dobil drugi vratar, ki je z dvema obrambama pokazal, da gre nanj resno računati. Začelo se je sanjsko za Slovence, naj kar traja.