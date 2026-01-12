Škandal pred EP: znana makedonska sodnika zalotili pri goljufanju

V četrtek se bo na Danskem, Norveškem in Švedskem začelo evropsko prvenstvo v rokometu, na katerem bo nastopila tudi slovenska reprezentanca, ki jo v petek v Oslu čaka tekma s Črno goro. Rokometno zvezo Slovenije bo zastopal tudi priznani sodniški par Bojan Lah in David Sok, le teden pred začetkom eura 2026 pa je rokometni svet zatresla vest, da je Evropska rokometna zveza s seznama delivcev pravice odstranila enega najbolj znanih sodniških parov na svetu.

Severna Makedonca Slave Nikolov (51) in Gjorgji Načevski (48) sta namreč ponaredila test o telesni pripravljenosti in grozi jima, da bosta morala neslavno končati kariero. Nikolov in Načevski sta bila dolga leta stalna člana sodniških ekip na velikih tekmovanjih, sodila sta tudi v finalu svetovnega prvenstva in olimpijskih iger.

Prekršek se nanaša na nalaganje dveh video posnetkov tako imenovanega »večstopenjskega testa vzdržljivosti« (Multistage Fitness Test), enega osem tednov in enega štiri tedne pred EP. Te posnetke oceni fitnes partner EHF, podjetje Fitgood Pro. Po tem, ko sta Nikolov in Načevski predložila posnetke, je bila EHF konec decembra obveščena, da sta bila predložena videa obeh sodnikov spremenjena in ne predstavljata natančnega posnetka celotnega testa.