Šok za Gorenje, Dobova prvič v ligi za prvaka

Liga NLB, 21. kolo – Celje Pivovarna Laško : Slovenj Gradec 40:29 (19:17; Kodrin 8, Silva in Šarac po 5; Glendža 7, Banfro 5), Jeruzalem Ormož : Riko Ribnica 22:26 (11:14; Kosi 8, Kocbek 4; Pucelj 7, Horvat 5, Setnikar 4), Maribor : Dobova 25:27 (13:10; Velkavrh 5, Sok in Jerebie po 4; Lončar in Bura po 6, Markušič 5), Gorenje : Butan plin Izola 25:28 (10:15; Tajnik 7; Božič 6, Jurič 4), Koper : Trimo Trebnje 27:28 (12:13; Avsec 5; Cirar 6), Krka : Urbanscape Loka 28:26 (12:13; Kete 7, Pršina 6; Jamnik 7, Pipp 5).

Vrstni red: Celje 41, Ribnica 35, Gorenje in Trimo po 29, Dobova 21, Jeruzalem (-1) in Krka po 19, Koper 17, Slovenj Gradec in Loka (-1) po 13, Maribor 9, Izola 5.

Pari 22., zadnjega kola; sobota: Ribnica – Krka, Dobova – Gorenje, Izola – Koper, Slovenj Gradec – Jeruzalem (vse 19), Loka – Maribor (20); nedelja: Trimo – Celje (18).

Tilen Kodrin je bil najboljši strelec Celja proti Slovenj Gradcu. FOTO: CPL

Teraš bi mešal štrene najboljšim

- Vodstvo rokometašev Gorenja se je zaradi grozečega koronavirusa odločilo zapreti tekmo z zadnjeuvrščeno Izolo, na kateri so Velenjčani v predzadnjem kolu lige NLB doživeli šokanten poraz proti zadnjeuvrščeni ekipiter izgubili stik z drugouvrščeno Ribnico. Z zmago v Mariboru pa je Dobova potrdila prvi nastop v končnici za prvaka. V igri za zgornji dom so še Jeruzalem ter Krka in Koper.»Po dolgem času smo imeli več časa za pripravo,« je pred tekmo z Izolo razmišljal Gorenjev trener, ki ni pričakoval, da bo ekipa, ki je pred tem dvakrat zapored premagala Ademar Leon v pokalu EHF, povsem zatajila, četudi so manjkaliinV drugem polčasu je Gorenje zaostalo že z 12:18, potem naredilo delni izid 5:0, a gostje so odgovorili odločno in prišli do druge zmage v sezoni. »Čestitke fantom. Očitno nas je Gorenje podcenjevalo. Potrebovali smo zmago za samozavest in prišla je ravno v Velenju, kar je za nas še toliko slajše,« je bil lepo presenečen Radojkovič, leta 2011 prvak s Cimosom, ki je iz Kopra dobil novega pomočnika v. Izola bo v soboto gostila Koper, vendar bo najbrž minila brez gledalcev.Neporaženi Celjani so visoko ugnali Slovenj Gradec in imajo kar 12 točk prednosti pred Gorenjem, ki ga je prehitel tudi Trimo z zmago v Kopru. Ribnica je na realna tla postavila visokoleteči Jeruzalem in je na dobri poti, da ponovno postane druga ekipa v državi. Veliko zmago pa je pri še naprej zelo slabem Mariboru vpisala Dobova, hit sezone 2019/20, ki bo prvič sodelovala v boju najboljših šestih ekip v državi.»Pred sezono nihče ni pričakoval, da se bomo uvrstili v končnico za prvaka, tudi mi sami ne, če sem iskren, čeprav smo si želeli. V njej bomo skušali presenetiti še koga od favoritov,« je bil ponosen trenerki verjame, da bo jedro ekipe ostalo skupaj in tudi v naslednji sezoni mešalo štrene najboljšim.V zadnjem kolu bodo o šestem mestu odločili Jeruzalem, Krka in Koper. V najboljšem položaju so Ormožani, ki sami odločajo o svoji usodi in bodo gostovali v Slovenj Gradcu, ob tem pa še imajo v dobrem tekmo z Loko, ki je bila razveljavljena. Ta bo že v sredo v Škofji Loki.