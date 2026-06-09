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Rokomet

Zormanovi aduti v pričakovanju žreba na Bavarskem; Madžari brez povabila

Slovenski rokometaši bodo na jutrišnjem žrebu v Münchnu čakali tekmece iz bobnov 1, 3 in 4. Svetovno prvenstvo glavno sito za kvalifikacije za OI 2028.
Uroš Zorman je Slovenijo popeljal na SP. FOTO: Aleksander Golob
Galerija
Uroš Zorman je Slovenijo popeljal na SP. FOTO: Aleksander Golob
Peter Zalokar
9. 6. 2026 | 18:22
9. 6. 2026 | 18:49
3:35
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Slovenska rokometna reprezentanca se je prek Črne gore uvrstila na svetovno prvenstvo, ki ga bo januarja prihodnje leto gostila Nemčija. Ekipa selektorja Uroša Zormana ni imela lahkega dela, odpor tekmecev v Kopru je strla šele v zadnji minuti. Če bi ji spodletelo, verjetno ne bi prejela posebnega povabila IHF. Podelila ga je Turčiji in Savdski Arabiji, ne pa veliko uglednejšima reprezentancama Madžarske in Nizozemske, ki sta bili neuspešni v kvalifikacijah. V sredo ob 18. uri bo v Münchnu žreb skupin za jubilejni 30. mundial. Kaj bo ples kroglic namenil Slovencem?

Uvodni del tekmovanja bo v osmih skupinah s po štirimi ekipami. Tekme bodo v Münchnu, Stuttgartu, Kielu in Magdeburgu. Drugi del bo v Hannovru in Kölnu, kjer bodo boji za kolajne. Slovenska izbrana vrsta je uvrščena v drugi boben. To pomeni, da se v prvem delu tekmovanja ne bo mogla srečati s Francijo, Norveško, Srbijo, Španijo, Italijo, Ferskimi otoki in Severno Makedonijo. 

Aleks Vlah je najboljši slovenski strelec. FOTO: Aleksander Golob
Aleks Vlah je najboljši slovenski strelec. FOTO: Aleksander Golob

Magdeburg, München, Köln, Kiel?

Ker sta Italija (skupina B) in Francija (skupina D) že razporejeni v Stuttgart, preostale reprezentance iz drugega bobna (vključno s Slovenijo) tam ne bodo igrale. Ob tem bosta na jugu Nemčije mesti iz prvega bobna zasedla Egipt in Argentina. Možnih slovenskih tekmecev iz najvišjega bobna tako ostaja šest, vsi že imajo določeno skupino prvega dela. To so Nemci (skupina A, München), Hrvati (C, München), Švedi (E, Kiel), Portugalci (F, Magdeburg), Danci (G, Kiel) in Islandci (H, Magdeburg), poroča RZS.

V tretjem bobnu bodo na tekmece čakali Grčija, Poljska, Brazilija, Bahrajn, Tunizija, Slonokoščena obala, Čile in ZDA, v četrtem pa Katar, Kuvajt, Japonska, Alžirija, Angola, Urugvaj ter povabljenki Turčija in Savdska Arabija.

V reprezentanco se je vrnil Blaž Blagotinšek. FOTO: Aleksander Golob
V reprezentanco se je vrnil Blaž Blagotinšek. FOTO: Aleksander Golob

Slovenski rokometaši bodo januarja med svetovno elito nastopili dvanajstič. Prihajajoče prvenstvo bo imelo velik pomen tudi v luči lovljenja vozovnice za olimpijske igre v Los Angelesu 2028. Žreb iz Münchna bo mogoče v živo spremljati na youtube kanalu IHF.

Boben 1: Nemčija, Hrvaška, Švedska, Portugalska, Danska, Islandija, Egipt, Argentina.

Boben 2: Slovenija, Francija, Norveška, Srbija, Španija, Italija, Ferskimi otoki, Severna Makedonija.

Boben 3: Grčija, Poljska, Brazilija, Bahrajn, Tunizija, Slonokoščena obala, Čile, ZDA.

Boben 4: Katar, Kuvajt, Japonska, Alžirija, Angola, Urugvaj, Turčija, Savdska Arabija.

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