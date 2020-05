Španec prevzema srbske orle

Nesojeni tekmeci Slovencev

Nenad Peruničić mi mogel preporoditi srbske reprezentance. FOTO: Reuters

Španski rokometni strokovnjakje novi selektor srbske reprezentance. Šestinštiridesetletni Španec je na tem položaju zamenjal, ki je odstopil po letošnjem evropskem prvenstvu v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem, kjer so Srbi osvojili 20. mesto.Gerona je drugi tuji strokovnjak na srbski klopi. Leta 2013 je bil le nekaj tednov selektor, švedski strokovnjak srbskih korenin, ki je trenutno selektor Slovenije in trener švedskega Kristianstada.Španec Gerona je bil med letoma 2017 in 2020 selektor Tunizije, največ časa pa je preživel v Barceloni, kjer je med letoma 1999 in 2014 skrbel za mlajše selekcije in drugo ekipo katalonskega velikana, tri leta pa je bil tudi pomočnik trenerja prvega moštvaLani je prevzel francosko prvoligaško ekipo Chartres, kjer je v minuli sezoni igral SlovenecSrbski orli bi morali biti junija tekmeci Slovencev v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Egiptu, ampak zaradi pandemije koronavirusa kvalifikacij ne bo, na januarski mundial pa se je avtomatično uvrstila Slovenija, četrta z letošnjega EP na Švedskem.Srbija vse od osvojitve srebra na domačem EP 2012 niza razočaranja. Selektorji so se menjavali kot po tekočem traku, mnogi zvezdniki so zavrnili povabilo v izbrani vrsti. Srbija je letošnji euro končala brez zmage.Prva naloga novega selektorja bo uvrstitev na EP 2022, kvalifikacije se bodo začele letošnjo jesen. Žreb bo sredi junija na Dunaju.