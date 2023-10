Srbski up hitro zapustil Zlatorog

Po odhodih Aleksa Vlaha in Tilna Strmljana so si v rokometnem klubu Celje Pivovarno Laško obetali, da bo praznino zapolnil eden najbolj nadarjenih igralcev v Evropi Stefan Dodić, toda zgodba se je hitro in klavrno končala.

Dvajsetletni Dodić, najbolj koristni igralec lanskega mladinskega evropskega prvenstva, se je po šestih letih vrnil v Srbijo in okrepil vrste prvaka Vojvodine, poroča Balkan Handball. Srednji zunanji igralec očitno ni prepričal celjskega strokovnega štaba na čelu s trenerjem Alemom Toskićem, njegovim rojakom, ob tem ga pestijo težave s kolenom.

Celjski direktor Miroslav Benicky je poleti ponosno predstavil novo okrepitev Stefana Dodića. FOTO: RK CPL

Dodić je s 14 leti prišel v skopski Metalurg, nato pa prestopil k mestnemu tekmecu Vardarju, kjer je dobil prve minute v ligi prvakov. Zatem je podpisal pogodbo s poljskimi Kielcami, ki pa so ga posodile Zagrebu. Prestop v Celje naj bi bila zanj nova odskočna deska, vendar se ni izšlo po načrtih. Dodić je bil član srbske članske reprezentance od leta 2021 in je nastopil na letošnjem SP na Poljskem.

Za Celje je Dodić v LP dosegel šest golov, zaradi poškodbe ga na zadnjih tekmah ni bilo. Slovenija in Srbija se bosta na dveh prijateljskih tekmah 4. in 5. novembra v Črnomlju in Kočevju pomerila s Srbijo.

Celjski klub še ni uradno objavil prekinitve pogodbe in razlogov zanjo. Organizatorja igre sta 20-letni Mitja Janc in Dodićev rojak, 19-letni Vukašin Antonijević.