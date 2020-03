FOTO:Srce se mu bo paralo, ko bo moral izločiti »svoje« Celje 

Ljubljana

Blaž Janc preživlja tretjo in zadnjo sezono v dresu Kielc. FOTO: Grzegorz Trzpil/PGE Vive Kielce

Vzdušje bo vrhunsko

Blaž Janc je v ligi prvakov debitiral s 15 leti. FOTO: Leon Vidic

Sevničan je leta 2017 osvojil bronasto kolajno na SP v Franciji. FOTO: Cropix

Tudi PSG je premagljiv

374

golov je v ligi prvakov že dosegel 23-letni Blaž Janc, 189 za Celje in 185 za Kielce. Kmalu se bo preselil v Barcelono.

- Ko so rokometaši Celja Pivovarne Laško nazadnje nastopili v izločilnih bojih lige prvakov, v sezoni 2013/14, jegulil njihovo klop. Šest let kasneje je eden glavnih adutov Kielc, s katerimi se bodo 23-kratni slovenski prvaki v drugi polovici meseca merili v osmini finala. Boljši se bo v četrtfinalu bržčas udaril s Paris SG.Janc je prvi gol v ligi prvakov vpisal že sezono prej, 16. marca 2013, to je bilo v osmini finala proti Hamburgu, ko je imel 16 let, 3 mesece in 25 dni. Celjane je še vodil. Od takrat jih je zabil 373, 188 za Celje in 185 za Kielce, za katere igra tretjo in zadnjo sezono.Ni dvoma, da bo svoj celjski »score« izboljšal na tekmah proti bivšemu klubu, s katerim se je v dresu poljskih prvakov meril že v sezoni 2017/18. Takrat je bilo v skupinskem delu 37:31 za Kielce in 31:27 za Celje. Janc je dosegel pet golov za Kielce.Tekmeca sta se srečala tudi sezono prej, tudi takrat sta si razdelila domači zmagi (31:23 na Poljskem in 34:33 v Sloveniji), Janc pa je za Celje zadel desetkrat. Sevničan je tako pri komaj 23 letih že veteran obračunov med slovenskimi in poljskimi prvaki in dobro ve, da kljub veliki razliki v izkušnjah in proračunu ne gre pričakovati boja mačke z mišjo. Še posebej ne na prvi tekmi v Zlatorogu, predvidoma v soboto, 21. t. m.»Vesel sem, da se bom znova vrnil v Celje, to je pod narekovaji moje mesto, saj nisem tam rojen. Preživel pa sem veliko lepih sezon, kadar sem prost, večino časa preživim v Celju (njegovo dekleje Celjanka; op. p.). Veselim se polnega Zlatoroga, v njem je eno boljših vzdušij v Evropi,« so tekme v hramu slovenskega rokometa vselej nekaj posebnega Jancu. Kar Celju ni uspelo v njegovih časih, mu je z najmlajšo in najcenejšo ekipo v LP. Šest točk je bilo dovolj za 6. mesto, ključna je bila zgodovinska zmaga v Zagrebu.»Morda imeli na papirju močnejšo ekipo, vendar nam je vselej nekaj zmanjkalo, predvsem sreče. Celju sem privoščil preboj v top 14, spremljam njegove tekme, navijam zanj, z nekaterimi igralci sem redno v stiku. Ima mlado ekipo, ki igra lepo in jo lahko ponese publika. Mislim, da sta dve tekmi voda na naš mlin, bomo pa prvo morali vzeti skrajno resno, da ne bi imeli potem težave. Naš trener se zaveda, da so Kielce dvakrat v Celju izgubile in nas bo še posebej pripravil,« strokovnostiin pomočnikazaupa Janc, ki je v tej sezoni LP dosegel 59 golov.Kielce, ki so ligo prvakov osvojile leta 2016, bodo v vlogi favorita. Zanje igrajo kar štirje evropski prvaki s Španijoter bratain), srebrni s Hrvaško Igor Karačić, prvi nemški vratar Andreas Wolff ter seveda Janc, najboljše desno krilo letošnjega eura, na katerem je Slovenija osvojila 4. mesto.Levoroki as še nima evropske klubske lovorike, bolj verjetno kot s Kielcami, ki vendarle ne sodijo v najožji krog favoritov za naslov (bolje kotirajo Barcelona, PSG, Kiel, Veszprem in Szeged), jo bo dočakal v dresu Barcelone, kamor se bo preselil poleti in se združil z»O Barceloni še ne razmišljam. S Kielcami bi rad še enkrat prišel na F4, potem ko smo lani kljub dobri igri dvakrat izgubili. V Kölnu je vse mogoče. Imamo izkušnje in kakovost. Najprej moramo prek Celja priti med osem, tam pa nas bo čakal Pariz. Vsi pravijo, če letos PSG ne osvoji naslova, potem ga ne bo nikoli. A doslej ga še ni. Da je premagljiv, sta pokazala tako Barcelona kot Szeged,« se nikogar ne boji Janc, vesel, da je po dolgem času ekipa Kielc zdrava ter v dobri formi, kar je pokazala konec tedna, ko je premagala Kiel.Pred Kölnom bo sicer Janc šel še v Berlin, tam bo Slovenija prihodnji mesec lovila vstopnico za OI v Tokiu. »Ja, pestra pomlad je pred nami,« se izzivov veseli Janc, ki je igral že na prejšnjih OI v Riu in želi še enkrat doživeti največji športni spektakel.