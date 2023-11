Srečna novica za Zulićevo dvojno slaba za Adžića

V nadaljevanju preberite:

Slastni rogljički, s katerimi so postregli na Rokometni zvezi Slovenije, so imeli malce grenak priokus, saj so bili navzoči še pod vtisom novice, da bo ženska reprezentanca na bližnjem svetovnem prvenstvu nastopila brez glavnih organizatoric igre z lanskega domačega eura. Če je bilo mogoče slutiti, da bo Elizabeth Omoregie izgubila bitko s časom po poletni operaciji kolena, pa je kot strela z jasnega odjeknila vest, da bo Nina Zulić izpustila mundial iz »družinskih razlogov«. Selektor Dragan Adžić je sicer ohranil optimizem in s pokerskim izrazom nadaljeval mantro o Parizu 2024 ...

Kaj je povedal Adžić na novinarski konferenci, s kom se bodo Slovenke merila na Norveškem? Katerih 22 igralk je povabljenih na priprave in kaj Adžića še čaka pred zborom?