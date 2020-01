»Starci« ne popuščajo, želijo prvi ubraniti naslov

Stockholm

Španci imajo najstarejšo reprezentanco na EP.



Ob koncu tekme s Hrvati so prvič pokazali slabosti.



Nihče še ni ubranil naslova evropskega prvaka.

Foto

Vajeni španskega sistema

29

golov je na EP dosegel Alex Dušebajev in je najboljši španski strelec.

- Ko so se Slovenci aprila 2016 odpravljali na olimpijske kvalifikacije v Malmö, so govorili, da imajo več možnosti za zmago proti Španiji kot proti domači Švedski. Slišalo se je čudno, saj ji pred tem dolga leta niso bili kos. Imeli so prav, zmaga nad Španijo, ki se pohvali s kar 14 kolajnami na velikih tekmovanjih, jih je izstrelila v Rio. Si bodo proti tekmecem z Iberskega polotoka utrli tudi pot do finala na EP na Švedskem?Španci so poleg Hrvatov in Norvežanov edini neporaženi na euru 2020. Osvojili so prvo mesto v predtekmovanju, v katerem so bili v Trondheimu boljši od Nizozemske in Latvije, prepričljivo so ugnali tudi Nemčijo (33:26). Na Dunaju se je nadaljevala zmagovita pot, Češka in Avstrija nista bili po njihovi meri, kazalo je že, da bodo brez težav preskočili tudi Hrvaško, potem ko so še v 45. minuti vodili z 20:14.A ob koncu so le pokazali ranljivost, v dobrih desetih minutah so zapravili vso prednost in bili celo na robu poraza, preden je za točko in prvo mesto s strelom s sedmih metrov poskrbel Aleix Gomez. So jim morda pošle moči? Bilo bi kar logično. Že pred dvema letoma, ko so osvojili manjkajočo zlato kolajno na Hrvaškem, so jim tekmeci in tudi strokovni komentatorji hudomušno rekli »starci«. Bili so najstarejša ekipa na EP in od takrat niso opravili resne pomladitve, saj si silno želijo prvo zlato tudi olimpijskih igrah v Tokiu.Reprezentančno kariero je od nosilcev igre sklenil le kapetan. Ostali so še dve leti starejši,37,inpo 36,35,33 ... Povprečna starost reprezentance je 30,6 leta. Za primerjavo, pri Slovencih je številka 26,3 pri tem pa je upoštevan tudi najstarejši(35), ki je poškodovan.V moči in hitrosti bi torej lahko bila slovenska prednost, vendar se na to ne gre preveč zanašati. Špance vodi prekaljeni taktik in strateg, ki tekmece podrobno preuči in jim vsili svoj način igre. Predlani je v finalu v Zagrebu povsem razorožil hitre Švede, ključ je bila ekstremno globoka obramba, kakršne si proti Slovencem gotovo ne bo privoščil.Edini od Slovencev, ki igra v ligi asobal, je, član Barcelone. V blaugrani dobi malo priložnosti v ligi prvakov, na Švedskem pa se kaže v najboljši luči in je prvi strelec Slovenije. »Prepričan sem, da Špancem ne 'ležimo' preveč. Ne paše jim naš način igranja rokometa, menim, da imamo vse možnosti za dober odpor, tudi zmago. Gre pa za dva zelo kakovostna nasprotnika, odločale bodo malenkosti,« se težavnosti izziva zaveda Dolenec, ki ima o Špancih zelo dobro mnenje.»Imajo precej starejših in izkušenih igralcev, pa tudi nekaj mlajših, dobra zmes. Zelo dobro so taktično podkovani na čelu s trenerjem, igrajo zelo pameten rokomet, spreminjajo obrambo s 5-1 na 6-0.« Pozna pa tudi slabosti: »Niso tako telesno močni kot nekatere druge reprezentance. Njihova obramba, ki številnim povzroča težave, bi mogoče nam lahko celo ustrezala, ker je zelo agresivna in globoka, mi pa imamo igralce, ki so močni v igri 1 na 1. Ne nazadnje nas je v reprezentanci veliko, ki imamo v klubih španske trenerje in malo bolje poznamo ta sistem. Imamo svoje možnosti in jih bomo v petek poskusili izkoristiti.«Pa še en spodbuden podatek. Nihče še ni ubranil naslova evropskega prvaka.