Štiriperesna slovenska deteljica med evropsko smetano

Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila seznam kandidatov in kandidatk za idealno postavo sezone. Med elitno druščino letos izstopajo kar štiri slovenska imena: Blaž Janc, Domen Makuc, Borut Mačkovšek in Elizabeth Omoregie.

Za Jancem in Makucem je izjemna sezona. V dresu Barcelone sta osvojila rekordnih sedem lovorik. Piko na i sta postavila minuli konec tedna, ko je katalonski klub osvojil naslov v ligi prvakov. Makuc je bil na koncu kot prvi Slovenec izbran tudi za najkoristnejšega posameznika (MVP) zaključnega turnirja. Oba sta bila ob tem med najpomembnejšimi posamezniki slovenske reprezentance, ki se je na evropskem prvenstvu vse do konca zadnje tekme drugega dela borila za polfinalno vstopnico, z njo pa sta se kvalificirala tudi na januarsko svetovno prvenstvo v Nemčiji.

Mačkovšek pa je bil s selektorjem Urošem Zormanom dogovorjen, da letošnje EP izpusti, a da bo vseeno na voljo, če se zgodijo kakšne nepredvidene nevšečnosti. Po številnih odpovedih zaradi poškodb se je nemudoma odzval in ekipi pomagal na EP. V klubskem okolju je član Pick Szegeda, s katerim je na madžarskem osvojil 2. mesto, v ligi prvakov pa z njim obstal v četrtfinalu.

Elizabeth Omoregie je pustila viden pečat na slovenski rokometni sceni. FOTO: dokumentacija Dela

Omoregiejeva, ki je reprezentančno slovo napovedala po nastopu na olimpijskih igrah v Parizu, je bila v tej sezoni zadnjič članica romunske zasedbe CSM Bukarešta. V ligi prvakinj je z njo osvojila 3. mesto, velik del zaslug za odličje pa gre pripisati ravno slovenski srednji zunanji igralki, ki je bila v malem finalu prvo ime romunske ekipe.

Za EHF so seznam nominiranih rokometašev in rokometašic pripravili član hiše slavnih EHF in nekdanji slovenski kapetan Vid Kavtičnik, norveški trener Bent Dahl ter dva predstavnika EHF. V moški konkurenci ima svoje predstavnike 15 držav, v ženski pa 16.

Izbor so prvič izvedli za sezono 2022/23. Tedaj je bila Ana Gros izbrana za najboljšo desno zunanjo igralko, kar je edina tovrstna nagrada za slovenske igralce in igralke.

Izbor najboljše ekipe sezone bo določil seštevek glasov štirih rokometnih deležnikov: navijačev, igralcev, trenerjev in predstavnikov medijev. K skupni oceni bo vsak prispeval četrtino glasov. Rezultate bo EHF objavil v torek, 23., in sredo, 24. t. m.