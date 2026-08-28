Trimo lovi prvi superpokal, Luzar lovoriko, ki je še nima

Superpokalni tekmi bosta dvignili zaveso nad rokometno sezono 2026/27 v Sloveniji. V soboto se bodo v celjski dvorani Zlatorog za prvo lovoriko merili Celje Pivovarna Laško in Trimo Trebnje (20.00) ter pri ženskah Krim OTP Group Mercator in Mlinotest Ajdovščina (17.30). Prvenstvo v ligi NLB se bo potem začelo 2. septembra.

Celjani, ki bodo letos obeležili 80. obletnico obstoja, so v prejšnji sezoni malce presenetljivo vzeli obe lovoriki Slovanu, Trimo pa se je v superpokal uvrstil kot finalist pokala Slovenije. Doslej je bilo odigrani 15 superpokalnih tekem, osemkrat je zmagalo Celje, štirikrat Gorenje, po enkrat Koper, Krka in Slovan.

Branko Tamše je sedemkrat zmagal v superpokalu. FOTO: RK Trimo

Če je Klemen Luzar v svoji prvi sezoni na klopi članske ekipe Celja osvojil dvojno krono, pa še nima superpokalne lovorike. »Trimo je zahteven nasprotnik, prav vse tekme v prejšnji sezoni so bile napete do konca. Naš cilj je jasen, igramo doma in želimo superpokal,« je odločen Luzar, ki ima precej spremenjeno ekipo s šestimi novinci.

Vedno se lahko zanese na zimzelenega kapetana Žigo Mlakarja. »Za nami so dobre priprave in tudi nekaj tekem, a zdaj gre zares. To bo lep uvod v sezono, pričakujem dober in gledljiv rokomet, v katerem bodo gledalci uživali,« pravi Mlakar.

Klemen Luzar začenja drugo sezono na celjski klopi. FOTO: RK Celje

To bo ponovitev finala pokala RZS, v katerem je Celje spomladi premagalo Trimo s 36:31. Trebanjci te trofeje še nimajo (v superpokalu so igrali v letih 2008 in 2009) in bodo nadvse motivirani, tudi trener Branko Tamše, ki je s Celjem osvojil pet naslovov državnega prvaka.

Tamše po osmega

»Čast nam je igrati superpokal. Celje je nazadnje zasluženo osvojilo obe trofeji. Tekma bo v hramu slovenskega rokometa, kar je zares lep uvod. Vreme bo konec tedna lepo, zato upam, da se ljudje ne bodo samo »martinčkali«, ampak zvečer prišli na tekmo. Želimo pokvariti načrte Celjanom in osrečiti svoje navijače,« je Tamše povabil gledalce. Velenjčan je osvojil že sedem superpokalov, tri z Gorenjem in štiri s Celjem.

Kapetan David Didovič dodaja: »To bo težka tekma, a gre za lovoriko, ki jo želimo osvojiti in jo prinesti v Trebnje,« pravi Didovič. Trimo ima samo eno trofejo, pokalno izpred dveh let.