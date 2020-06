Superveteran še eno leto v Nemčiji

Ludwigshafen – Slovenski rokometni vratar Gorazd Škof je še za eno leto podaljšal pogodbo z nemškim Ludwigshafnom. Nekdanji slovenski reprezentant bo 11. julija dopolnil že 43 let, v Ludwigshafen pa je prišel novembra lani.



Nemški prvoligaš je takrat z njim podpisal pogodbo, ker je prvi vratar Stefan Hanemann zbolel za pljučno embolijo.

Škofa, ki je za slovensko reprezentanco odigral 188 tekem, v klubu zelo cenijo. »Na treningih je sijajen. Vedno je pozitivno naravnan, mladim rokometašem predstavlja velik vzor,« je ob podaljšanju sodelovanja dejal trener Ludwigshafna Ben Matschke.

Ostajajo v bundesligi

Sove, kar je vzdevek moštva, so v minuli sezoni osvojile 17. mesto med 18 zasedbami, a ostajajo v bundesligi, saj je njeno vodstvo po predčasni prekinitvi zaradi novega koronavirusa odločilo, da ne bo nihče izpadel v drugi rang tekmovanja.



Škof ima za seboj dolgo športno kariero, ki jo je med člani leta 1999 začel pri Trimu iz Trebnjega. V Sloveniji je igral še za Gorenje, Celje in Koper. V tujini pa je nosil dres Zagreba, Creteila, Nantesa, Paris Saint-Germaina, Erlangena in Ferlacha.