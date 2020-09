FOTO:Tadej Kljun zablestel, a ni bilo dovolj za točko

Celje

Celje Pivovarna Laško : Aalborg 29:31 (16:15) Dvorana Zlatorog, brez gledalcev, sodnika Sondors in Licis (Latvija).

Celje: Vujović (4 obrambe), Ivić (5); Cvetko, Mazej 4, Razgor 3 (2), Marguč 1, Šarac 5, Poteko, Janc, Kodrin 2, Horžen 1, Grebenc 2, Kljun 6, Leban 3, Novak 1, Načinović 1; Aalborg: Aggefors (4 obrambe), Gade (9); Jakobsen 2, Samuelsson 5, Barthold 1, Claar 2, Sandell 1, Christensen, M. Jensen 7, A. Jensen 1, Marcher 2, Christiansen 3, Mølgaard 3, Antonsen 2, Juul-Lassen 2 (1); sedemmetrovke: Celje 3 (2), Aalborg 2 (1); izključitve: Celje 2, Aalborg 2.

Jan Grebenc je v prvem polčasu dvakrat zadel v polno. FOTO: Blaž Samec

Pet Slovencev v karanteni Covid-19 je že začel nagajati novi sezoni EHF lige prvakov. Medtem ko je bilo konec tedna odigranih vseh osem tekem v ženskem tekmovanju, je bila zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus preložena za jutri predvidena tekma med Pick Szegedom in Paris Saint-Germainom. Okužen nej bi bil eden od članov domače ekipe, v kateri nastopa kar pet Slovencev: Matej Gaber, Borut Mačkovšek, Mario Šoštarič, Dean Bombač in Nik Henigman. Tekma bo odigrana v rezervnem terminu po koncu štiridnevne karantene. »V klubu so rekli, da ne smemo o tem govoriti, lahko pa vam zagotovim, da se vsi dobro počutimo,« zatrjuje Gaber iz domače osame.

Po 24:24 zmanjkalo rešitev

Patrik Leban je dobro vodil celjski napad. FOTO: Blaž Samec

Kapetan David Razgor je igral kljub lažji poškodbi. FOTO: Blaž Samec

- Še četrtič zapored so rokometaši Celja Pivovarne Laško prvo tekmo lige prvakov odigrali doma in še četrtič evropsko sezono začeli s porazom. Tokrat prvič niso mogli računati na podporo navijačev in se v komornem vzdušju dobro upirali hladnokrvnim Dancem, ki so bili premagljivi, a dovolj spretni in pametni, da so še četrtič v petih medsebojnih dvobojih odnesli ves plen.Hendikep za domačega trenerjaje bila odsotnost desnega zunanjega igralca, ki ima težave s hrbtenico. Zaupal je 19-letnemu levičarju, ki je bil glavno ime prvega polčasa in tudi tekme, v kateri je Aalborg bolje začel in ušel na 9:6.Toda Celjani so se privadili na odsotnost podpore s tribun ter začeli slediti svojemu načrtu.je poskrbel za prvo domače vodstvo (11:10), ki je obveljalo tudi ob polčasu, v katerem je Kljun dosegel štiri gole. V vratih je bil soliden, prvi gol v celjskem dresu je vpisal zelo koristni. Za posrečeno taktično potezo se je izkazala obrambna postavitev 3-2-1 z izpostavljenim Mazejem, ki je zmedla Dance, vajene neoviranih strelov od daleč.Skupina najbolj zvestih navijačev je tekmo spremljala na velikem zaslonu pred dvorano in bila zadovoljna z videnim v prvem polčasu, v katerem so pomemben delež prispevali še nekateri igralci s klopi, denimoz dvema goloma.Celju, najmlajši ekipi od 16 v ligi prvakov s povprečno starostjo 22,6 leta (Aalborg je tri leta starejši) in za Portom drugo najlažjo, bi v drugem polčasu še kako prav prišel znameniti hrup s tribune, kjer domujejo Florijani. Gostje so se namreč prilagodili in spet prevzeli pobudo ter prišli do vodstva s 24:22. Ocvirk je poskušal ponovno zasukati stvari, v vrata je poslal hrvaško okrepitevin presenetil s 17-letnim organizatorjem igre, bratom zvezdnika Blaža, ki bo svojo nekdanjo ekipo v Barceloni gostil prihodnji teden.Rezerve so bile v najboljšem celjskem igralcu, hrvaški reprezentant je prevzel odgovornost in ob vstopu v prvo četrtino izenačil na 24:24, toda izpod stropa hrama slovenskega rokometa je bilo vse bolj očitno, da se jeziček na tehtnici nagiba na stran Skandinavcev, ki so imeli več rešitev in lažje prihajali do zadetkov.So pa tudi delali napake in tako ohranjali Slovence pri življenju. Ob vstopu v zadnjih deset minut je na semaforju pisalo 24:27, kar je bilo izenačenje največje prednosti na tekmi. Celje, vrnilo se je k manj zahtevni obrambi 6-0, se ni vdalo., sin legendarnega celjskega pivota Alvara, je prišel do prvenca v rumenem dresu (26:28), a časa je bilo vse manj. Ko bi morali gostitelji najbolj pritisniti, je bil izključen Šarac.Izkušeni Danci, ki so v prejšnji sezoni dvakrat vzeli mero Celjanom, so znali pritisniti piko na i, prvo vodstvo s štirimi goli (30:26) je praktično razblinilo dvome o zmagovalcu. Kanček upanja je sicer še posijal dobre tri minute pred koncem, ko je sedemmetrovko izsili, kapetanpa zadel za minus 2 (28:30).Danci so čas ubijali z igro 7 na 6, za nameček tudi dosegli gol in končalo se je že z videnim scenarijem, dobrim vtisom in praznim računom Celja, ki bo preboj iz skupine iskalo predvsem v tekmah z Zagrebom in Motorjem iz Zaporožja. Vse ostalo bo bonus, ki ga danes ni bilo.