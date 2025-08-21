Tamara Horaček: Včasih moraš pasti v življenju, da se lahko spet pobereš

Spremembe so v zadnjih letih redka stalnica v rokometnem klubu Krim, pred katerim je že 31. zaporedna sezona igranja v EHF ligi prvakinj. Po zadnjem razočaranju se je odločil narediti korak nazaj, znižal proračun, pomladil ekipo, zamenjal strokovni štab in celo ime, odslej se imenuje RK OTP Group Mercator. Ena od igralk, ki so ostale, je francoska reprezentantka Tamara Horaček, prva zvezdnica ekipe, ki bo kot ena od treh kapetank imela veliko odgovornost zlasti na igrišču. Ne nazadnje je svetovna prvakinja (2023) in dvakrat srebrna na OI.

Novi trener Žiga Novak vas je imenoval za eno od treh kapetank poleg Tamare Mavsar in Maje Vojnović. Stari ste bili pet let, ko je vaša mama Vesna leta 2001 osvojila naslov evropskih prvakinj s Krimom. Kaj vam ta vloga pomeni?

To je velika čast. Ponosna sem. Krim je že dolgo povezan z našo družino. Po prejšnji sezoni, ko sem bila poškodovana, čutim odgovornost, da dam nekaj več. Da imam še vlogo kapetanke, je lepa gesta tako od kluba kot od trenerja.

Krimovke s Tamaro Horaček so predstavile novo ekipo. FOTO: RK Krim

Kaj je porekla Vesna Horaček?

Mama kot mama, vesela je. Ne toliko zato, ker je bivša rokometašica, ponosna je na svojo hčer. Želi mi vse najboljše, še najbolj, da ostanem živa in zdrava.

V prejšnji sezoni ste bili živi, zdravi malo manj. Izpustili ste ključni spomladanski tekmi, na katerih je Krim izpadel proti Ludwigsburgu in ostal brez četrtfinala. Kako je zdaj z zdravjem?

Vse je v redu, koleno je dobro zdržalo. Vrnila sem se.

S Francijo je bila lani druga na domačih OI. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

V prejšnji sezoni je imel Krim zares močno zasedbo, odkrito govoril o F4 v Budimpešti, pa se je zdelo, da so si bile zvezdnice včasih druga druga napoti. Bo zdaj po odhodu igralk, kot so Ana Gros, Tjaša Stanko, Jovanka Radičević, Tatjana Brnović, Itana Grbić, Barbara Arenhart in druge bolj jasna hierarhija?

Ne vem, kaj je šlo narobe v prejšnji sezoni. Res, bil je nekakšen »dream team«, ampak pogosto se zgodi, da ta ne upraviči pričakovanj. Imeli smo velika cilje, vsi smo prišli zato, da končno naredimo ta korak na F4. Toda ni se izšlo. Iz vsake izkušnje se je mogoče nekaj naučiti. Nekaj stvari je bilo slabih, precej pa tudi dobrih. Gledati moramo pozitivno in vsaka igralka mora odigrati svojo vlogo z 200 odstotki. Samo tako lahko nekaj naredimo.

Zdi se, da imate zdaj dobro mešanico izkušenih igralk, kot ste vi, Tamara Mavsar, Nina Zulić, Grace Zaadi sestri Ana in Ema Abina, ter obilico mladih, željnih dokazovanja. Je to prava kombinacija?

Tega ne morem vedeti, ker še nismo začele sezone in smo šele sredi priprav. Res smo izgubile vse tri pripravljalne tekme, vendar smo se strinjali, da je energija prava in da lahko z njo veliko naredimo. Nočemo govoriti o visokih ciljih, gremo korak za korakom, iz treninga v trening, iz tekme v tekmo.

Za Krim je v prejšnji sezoni dosegla 59 golov na 14 tekmah. FOTO: Blaž Samec

Kot pravi direktorica Deja Ivanović, včasih je treba narediti korak nazaj, da lahko stopiš dva naprej, mar ne?

Klub je izbral novo pot, na kateri je mogoče graditi. Včasih moraš pasti v življenju, da se lahko spet pobereš. Če se bomo pobrali po zadnjem padcu, bo pokazala prihodnost.

Veliki trenerski imeni, Dragan Adžić in Ambros Martin (ostaja svetovalec v klubu; op. p.) nista bila uspešna, zdaj v njune čevlje vstopa 33-letni slovenski strokovnjak Novak. Kakšna je razlika?

Vsak trener ima nekaj svojega, prednosti in slabosti. Žiga uživa v rokometu in ima veliko mladostne energije, kar mi všeč. Bomo videli, kaj bo, ampak doslej, kar je pokazal, je zelo spodbudno. Sploh ni pod stresom, naj tako nadaljuje.

Kako bi ocenila prvi del priprav, najtežji del je za vami. Zdaj bo gotovo več žoge v rokah ...

Imeli smo žogo od prvega dne. Veliko smo tudi tekli. No, morali bi še malo več teči, če se mene vpraša. A veliko je novih igralk in moramo se najprej dobro spoznati, vzpostaviti sistem in ga izpopolniti. Zadovoljna sem.

Skupina je težka, Ferencvaros, CSM Bukarešta, Odense, Ikast, Podravka, Brest, Sola (prišla je naknadno namesto propadlega Ludwigsburga; op. p.). Kakšne so vaše ambicije?

Moja ambicija je, da zasedemo vsaj šesto mesto v skupini in pridemo v končnico. Seveda skupina ni lahka, to je liga prvakinj, v kateri želimo biti. Rokomet je šport, igra, v kateri nikdar ne veš, kako se bo razpletlo. Sem pozitivna, mislim, da gradimo dobro ekipo.

Tamara Horaček bo nosilka igre Krima. FOTO: RK Krim

Se vidite dolgoročno del nove zgodbe, pogodba vam poteče po sezoni ...

Za zdaj ne morem reči nič. Srečna sem, ker je koleno v redu in komaj čakam sezono. Ta se še ni začela in ne morem reči, ali bom tukaj tudi čez eno leto. Ne razmišljam o tem, vse ob svojem času.

Kako se počutite v Ljubljani?

Zelo dobro se počutim. Lepo mi je na igrišču in zunaj njega. Nič ne bi imela proti, če ostanem dlje. Bomo videli.