Rokomet

Tamara Mavsar: Hvaležna sem za vse, čas je za slovo

Krimova kapetanka Tamara Mavsar bo v soboto v Tivoliju odigrala zadnjo tekmo v ligi prvakinj. V 16-letni karieri nastopila na F4 lige prvakinj in OI v Parizu.
Tamara Mavsar bo končala kariero. FOTO: Beate Oma Dahle/AFP
Tamara Mavsar bo končala kariero. FOTO: Beate Oma Dahle/AFP
Peter Zalokar
19. 2. 2026 | 12:31
19. 2. 2026 | 13:18
Podobno kot pred kratkim Ana Gros je tudi njena dolgoletna reprezentančna soigralka Tamara Mavsar oznanila, da končuje rokometno kariero. V soboto ob 18. uri bo v dvorani Tivoli prav proti Brestu, pri katerem je Grosova, s Krimom odigrala zadnjo tekmo v EHF ligi prvakinj. 

image_alt
Češnja na torti za Tamaro Mavsar in labodji spev generacije

»Sporočam, da je to moja zadnja sezona v karieri. Odločitev ni prišla čez noč, v meni je rasla zadnje leto. Čas je, da dam prednost družini, sinu Marku in drugim stvarem v življenju. Čez dva dni bom še zadnjič igrala v ligi prvakinj, čeprav nikoli ne reci nikoli,« je solze težko skrivala Mavsarjeva, ki je prišla na Krim z 11 leti ter odigrala kar 16 sezon v članski konkurenci.

image_alt
Igra številk namiguje na leto Tamare Mavsar

Večino kariere je bila igralka Krima. FOTO: EHF
Večino kariere je bila igralka Krima. FOTO: EHF

Za Krim je odigrala 564 tekem in dosegla 2721 golov, bila je tudi članica Vardarja, s katerim je nastopila v finalu EHF lige prvakinj, in za madžarski Siofok. Za reprezentanco Slovenije je zbrala 109 tekem in 395 golov, nastopila je tudi na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024.

Žiga Novak, trener Krima: »Tamarin vpliv na ekipo je ogromen, zato mi je malo žal, da odhaja, ampak spoštujem njeno odločitev.«

»Statistika me nikdar ni preveč zanimala, vedno me je zanimalo samo to, da moja ekipa doseže gol več od tekmeca,« je povedala Mavsarjeva, ki bo 1. aprila dopolnila 35 let.

Tamara Mavsar je v sezoni 2016/17 zaigrala v finalu EHF lige prvakinj v Budimpešti, kjer je njen Vardar izgubil po podaljšku proti Györu s 30:31. »To je bil najtežji trenutek v moji karieri, bile smo tako blizu,« pravi.

»Zahvalila bi se vsem staršem, vsem sokrajanom, ki se me vozili na treninge, Urošu (Bregarju) in (petletnemu) Marku. Brez rokometa ne bi spoznala partnerja, navijačem, vsem na Krimu, s katerim sem želela priti na F4 lige prvakinj, vendar mi je to uspelo z Vardarjem. Hvaležna sem za vse trenutke,« je bila čustvena Mavsarjeva, ki prihaja iz Logatca. Jeseni se bo s sinom preselila k Bregarju, ki je pomočnik trenerja pri madžarskem velikanu Györu: »Zdaj bo naše življenje precej odvisno od Uroševe kariere.«

Leta 2017 je igrala v finalu lige prvakinj. FOTO: Attila Kisbenedek /AFP
Leta 2017 je igrala v finalu lige prvakinj. FOTO: Attila Kisbenedek /AFP

Trenerka ne bo

Želja je ostati v športu, vendar še ne ve, v kakšni vlogi. »Najprej si bom vzela nekaj premora, se ukvarjala s stvarmi, s katerimi se kot profesionalna športnica nisem mogla, se bolj posvetiti družini. Gotovo bom ostala povezana s športom, toda ne kot trenerka, ker dobro vem, kakšen krut posel je to.«

Maja Vojnović, vratarka Krima: »S Tamaro se poznava že 10 let, delila sva si garderobo na Krimu in reprezentanci. Je izjemno pozitivna oseba, polna energije na treningih in tekmah. Kljub letom je še vedno najhitrejša v ekipi. Želim ji vse dobro naprej.«

Za Krim je v ligi prvakinj prvič zaigrala v sezoni 2008/09. FOTO: Ljubo Vukelič
Za Krim je v ligi prvakinj prvič zaigrala v sezoni 2008/09. FOTO: Ljubo Vukelič

Tamara je prvič zaigrala za članice že pri 14 letih, ko jo je poklical Tone Tiselj v sezoni 2005/06. Sezono v domačem prvenstvu bo oddelala do konca, v soboto pa bo zadnjič na mednarodni sceni. Krim nima več možnosti za izločilne boje. »Čaka nas težka tekma z Brestom. Vsi smo razočarani po porazu proti Podravki, za nami je težek teden, težko je bilo najti pravo motivacijo. Smo pa skozi sezono napredovali in zaslužimo si dostojno slovo, želimo se posloviti v slogu. To bo zame čustvena tekma, čeprav verjamem, da me bo 'zadelo' šele čez nekaj mesecev,« je še dejala Tamara Mavsar, ki bi lahko igrala še vsaj dve leti, vendar je sklenila, da je bilo dovolj.

Več iz teme

Tamara MavsarKrim MercatorEHF liga prvakinjAna GrosUroš BregarLiga prvakinjRZSPariz 2024Brestšport zasebnoDeja IvanovićRokometna reprezentancaslovenska ženska rokometna reprezentanca

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

