Tamara Mavsar odločila dramo

Rokometašice Krima Mercatorja so v 11. kolu skupinskega dela lige prvakinj na Madžarskem premagale Ferencvaros z 28:26 (17:14). Ljubljanska ekipa bo 3. februarja gostila danski Ikast.

Krimovke so v predmestju madžarske prestolnice dosegle peto zmago v tej sezoni in napredovale na četrto mesto v skupini B. Večji del tekme so nadzorovale gostje, pri vodstvu 27:22 pa so močno popustile in tekmicam dovolile, da so se jim približale na 26:27. Gol odločitve za končnih 28:26 je po desetminutnem strelskem postu v izdihljajih tekme dosegla Tamara Mavsar.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi Krima Dragana Adžića so imele v prvem polčasu nadzor nad gostiteljicami. Hitro so si priigrale tri gole prednosti (4:1, 7:4), nato pa sredi polčasa malce popustile in Ferencvarosu dovolile, da jih je v 17. minuti ujel (7:7). Nato je na sceno stopila Rusinja Darja Dmitrijeva, po njenih lucidnih potezah so krimovke le dve minuti kasneje povedle za tri gole (10:7), najvišjo prednost v prvem polčasu pa so si priigrale v 25. minuti, ko je Črnogorka Itana Grbić zadela za 14:10.

Ljubljančanke so se na veliki odmor odpravile z lepo prednostjo treh golov (17:14), potem ko so imele v prvi polovici tekme kar 81-odstotni met iz igre, vratarka Maja Vojnovič pa je zbrala sedem obramb.

Ferencvaros – Krim Mercator 26:28 (14:17) Erd Arena, 2000 gledalcev, sodnika Jurinović in Mrvica (oba Hrvaška). Ferencvaros: Bode-Biro, Janurik, Edwige, Kisfaludy, Harsfalvi 3, Kovacs, Bölk 3, Marton 3, Tomori, Malestein 2, Kukely 6, Simon 1, Klujber 8 (2), Horvath, Karman, Cvijić; Krim Mercator: Arenhart, Vojnovič, Radičević 2, Stanko, Pineau, Mavsar 6, Spreitzer, Dmitrijeva 9, Klemenčič, Varagić 1, Ngombele, Lazović, Brnović 1, Rosiak, Abina, Grbić 9; sedemmetrovke: Ferencvaros 3 (2), Krim Mercator 1 (0); izključitve: Ferencvaros 10, Krim Mercator 10 minut.

V začetku drugega polčasa jim je šlo kot po maslu. V 37. minuti so po dveh golih Grbićeve povedle z 21:15 in klop Ferencvarosa prisilile, da je zahteval minuto odmora. A ta ni spremenila razmerja moči na igrišču, krimovke so v 42. minuti vodile s 24:18. Adžić je dve minuti kasneje - pri vodstvu 24:20 - svoje varovanke poklical na enominutni posvet, nato so si v 49. minuti priigrale lepo prednost petih golov (27:22).

V prelomnih trenutkih dvoboja lepe zaloge v zadetkih niso zapravile. Gostiteljice so se jim po izključitvi Nine Spreitzer v 55. minuti približale na dva gola (25:27). Po zapravljeni sedemmetrovki Jovanke Radičević in izključitvi Dmitrijeve so v 57. minuti vodile le za gol (27:26), v infarktni končnici pa so krimovke z zvrhano mero sreče le osvojile zlata vredni točki.

Pri ljubljanski ekipi sta bili na obračunu proti lanskim finalistkam lige prvakinj najbolj učinkoviti Rusinja Darja Dmitrijeva in Črnogorka Itana Grbić, obe sta dosegli po devet golov.

Ljubljansko ekipo po tekmi v Erdu čaka še gostovanje pri Esbjergu ter domači tekmi proti Ikastu in Lubinu. Najboljši ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dodatni tekmi za preboj med osem s tekmicami iz skupine A.