Tekmeci za euro 2022 Poljaki, Nizozemci in Turki

Dunaj

Štirje neposredno uvrščeni

Kvalifikacijske skupine

Skupina 1: Francija, Srbija, Belgija, Grčija.

Skupina 2: Nemčija, Avstrija, BiH, Estonija.

Skupina 3: Češka, Rusija, Ukrajina, Ferski otoki.

Skupina 4: Islandija, Portugalska, Litva, Izrael.

Skupina 5: Slovenija, Nizozemska, Poljska, Turčija.

Skupina 6: Norveška, Belorusija, Latvija, Italija.

Skupina 7: Danska, Severna Makedonija, Švica, Finska.

Skupina 8: Švedska, Črna gora, Romunija, Kosovo.



- Slovenski rokometaši se bodo za nastop na evropskem prvenstvu leta 2022 merili z Nizozemsko, Poljsko in Turčijo.Na EP se uvrstita po dve reprezentanci iz vsake od osmih skupin in še štiri tretjeuvrščene glede na točke, osvojene proti prvemu in drugemu v skupini. Kvalifikacije se bodo začele 4. novembra in končale maja prihodnje leto.Prvenstvo bosta januarja 2022 organizirali Slovaška in Madžarska. Pred tem bosta SP v Katarju in OI v Tokiu. Na 17. euro sta poleg gostiteljic neposredno uvrščeni tudi letošnji finalistki Španija in Hrvaška.Slovenija je bila v žrebu na sedežu EHF na Dunaju v vlogi nosilke. Nazadnje je EP izpustila leta 2014. Deset let pred tem je osvojila srebro na domačem euru. Letos je bila na Švedskem pod vodstvom selektorjačetrta.