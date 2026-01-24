Težko je zapustiti najdražji, a ko na igrišču zaslišiš himno, se vse poplača

Tilen Kodrin je poleg Blaža Janca, Boruta Mačkovška in Nika Henigmana eden od štirih slovenskih rokometašev na 17. evropskem prvenstvu, ki so leta 2017 osvojili bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu v Franciji. Celjan je eden od najbolj standardnih reprezentantov selektorja Uroša Zormana. Že prej se je včlanil v klub 100 po številu nastopov ter na EHF euru 2026 prebil mejo 200 zadetkov za izbrano vrsto. Obeta si, da bo Slovenija, ki je v Oslu izpolnila osnovni cilj, kljub porazu proti Švedski v glavnem delu v Malmöju vse do konca v igri za napredovanje v polfinale.

Vstopili ste v deseto leto reprezentančne kariere. Hitro leti čas, kajne?

Res, hitro. Debitiral sem na kvalifikacijski tekmi proti Švici v Velenju (2. novembra 2016; op. p.) in potem že na svojem prvem velikem tekmovanju osvojil kolajno. Neverjetno, nikoli ne bi rekel. Prideš kot najmlajši, 'zelenec', se malo okoli obrneš in si že med tremi najstarejšimi. Ampak leta so samo številke.

Tilen Kodrin tudi na tem EP blesti z izjemnimi meti s krila. FOTO: Cornelius Poppe/AFP

Bilo je veliko vzponov. Omenjeni bron, polfinale EP 2020, pa nastop na OI 2024. Tudi nekaj padcev, denimo na zadnjem SP v Zagrebu. Kako gledate na preteklih dobrih devet let?

Ponosen sem na vse, kar smo dosegli, ampak če sem iskren, me bo vedno bolelo to četrto mesto z olimpijskih iger v Parizu. Ko mi kdo čestita in mi reče bravo, bil si četrti na OI, se počutim, kot bi mi zabodel nož v srce. Bili smo tako blizu, pa na koncu ostali praznih rok. Velika škoda. Olimpijska medalja v našem športu šteje daleč največ.

Zdi se, da je ta žalost trajala kar nekaj časa in se poznala tudi lani na SP, kjer niste bili pravi. Zdaj pa se krivulja spet dviga, mar ne? Prišlo je nekaj novih igralcev, nova energija.

V športu nima smisla predolgo žalovati. Čas gre naprej, tekme gredo naprej. Dober si le toliko, kot si bil na zadnji tekmi in na zadnjem treningu. Treba je zgrabiti stvari v roke in iti naprej. S to malce spremenjeno reprezentanco smo dobili dobro energijo, smo prava »klapa« brez klanov ali nekih skupin.

Toda tanka je linija med uspehom in polomom. Če bi v Oslu proti Švici obupali in izgubili za deset golov, se morda zdaj ne bi tako sproščeno pogovarjala v Malmöju.

Tekma s Črno goro je bila čudna, naslednji s Švico pa sploh ne vem, kakšen pridevnik bi dal. Ob polčasu smo se dogovorili, da gremo na polno, a potem, ko smo prejeli tri gole in zaostali za devet, sem tudi sam že skoraj obupal. Izključitev Zormana je bila šok, energija se je obrnila, vse je šlo na našo stran in zmagali smo. To se zgodi mogoče enkrat na deset let. S Ferskimi otoki pa smo pokazali zares kakovostno predstavo, na kateri lahko gradimo.

Reprezentant je od leta 2016. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Šest je novincev na velikem tekmovanju in zelo dobro so se vklopili v ekipo, za kar ste zaslužni tudi vi nosilci.

Veliko smo bili skupaj od začetka priprav, poznamo se že dolgo, veliko se družimo tudi v prostem času. Ti fantje so se izkazali, prevzeli tudi odgovornost. Dobili smo potrebno svežo kri.

Bile so odpovedi, ne samo zaradi poškodb. Tudi vi ste mladi očka, leto in pol nazaj sta z Benjo dobila Lino. Vas ni zamikalo, da bi dali prednost družini in izpustili eno prvenstvo?

V Slovenijo sem iz Nemčije prišel 28. decembra popoldne, priprave smo začeli 1. januarja. V klubu pa so nam dali prosto do 19. januarja. Mislim, da sem povedal dovolj.

Sliši se mamljivo, 22 dni dopusta ...

Čudovito bi bilo. Tudi ko prideš domov, so prvi trije dnevi kaotični, potem pa spet rokomet, 1. januar je tak datum, da bi najraje zajokal. Torbe sem polnil s težkim srcem in »punci« pustil sami. A ko se postaviš na igrišče in zaslišiš himno, odigraš dobro tekmo, se vse poplača. Tega ne bom imel vedno, kariera je hitro minljiva. Še vedno rad pridem, sem s temi fanti in se imam super.

Srečna družinica. FOTO: instagram

Je bila Benja žalostna?

Ni bila žalostna, absolutno me podpira. Sva pa dogovorjena, da jo prvič, ko bom imel januar prost, peljem v terme vsaj za kakšen teden. Za popolno sprostitev.

113 tekem je za Slovenijo od novembra 2016 odigral Tilen Kodrin.

Ali se hčerka že zaveda, da ste vrhunski športnik?

Malo že, pride na tekme, kadar so dovolj zgodaj. Težko je bilo videti, ko je najprej zajokala, ko me je videla po televiziji. Zdaj pa že ima svoj dres in navija. To je res ena nora ljubezen. Žena in hčerka sta šli zdaj v Nemčijo, jaz pa, ko enkrat pridemo domov, poberem psa (francoski buldog, op. p.) in z avtom za njima.

Kako je sprejel novo članico družine?

Zelo lepo. Malo se bori za svojo pozornost, malo pa išče svoj mir in se skriva pred malo.

Fantje so se izkazali, prevzeli tudi odgovornost. Dobili smo potrebno svežo kri in energijo.

Sta starša z vami tukaj? Ponosna mama Simona rada deli zgodbe na družbenih omrežjih, srečali je še nismo.

Ne, tokrat pa ju ni. No, vsaj ne še. Morda si premislita in prideta v Malmö.

Po spletu krožijo posnetki vaših neverjetnih golov praktično iz mrtvega kota, ko žogo zavrtinčite v mrežo. Dobivate kakšne odzive, ko tako kljubujete zakonom fizike?

Dobivam, pogosto, največ od klubskih soigralcev. To so v bistvu streli iz obupa, ki pa se včasih posrečijo.

Pa imate to v sebi, ali je plod vaje?

Vadil sem, seveda. Ne bi se ocenil za rokometaša, ki pride brez treninga na igrišče in zablesti. Vse, kar sem naredil, sem si prigaral, tako je bilo od začetka kariere.

Ljubljenček je dobil novega družinskega člana. FOTO: instagram

Če bi dali na tehtnico talent in delo, kako je pri vas?

Rekel bi 80:20 za delo oziroma vztrajnost. Ni mi težko še kakšno uro več trenirati.

V Gummersbachu, kjer je z vami Kristjan Horžen, imate pogodbo do leta 2028. Takrat boste stari že 34 let in v jeseni kariere. V Nemčiji ste četrto sezono, nameravate tam ostati, ali se boste vrnili domov?

To sploh ni vprašanje. Domovina je samo ena. V Celju imamo stanovanje, žena je iz Šmarja pri Jelšah, tako da smo malo tu, malo tam. Bomo videli, kje se bomo ustalili.

Ko mi kdo čestita in mi reče bravo, bil si četrti na OI, se počutim, kot bi mi zabodel nož v srce.

Kakšen je razgled iz 17. nadstropja hotela Scandic Triangeln? Kako ste zadovoljni s sostanovalcem, kapetanom Blažem Jancem? Pred dnevi vas je samo hvalil ...

Tudi jaz lahko njega samo pohvalim. Zdaj sva pa že res zelo dolgo sostanovalca, tudi dobra prijatelja. Neznank ni, točno veva, kdaj komu kaj paše in kaj ne.

Deluje kot pravi vodja, ki mu fantje sledijo.

Ima tako osebnostne kot igralske kvalitete. Rojen zmagovalec, veseli smo, da ga imamo.