Težko je zapustiti najdražji, a ko na igrišču zaslišiš himno, se vse poplača

Tilen Kodrin je poleg Blaža Janca, Boruta Mačkovška in Nika Henigmana eden od štirih slovenskih rokometašev na 17. evropskem prvenstvu, ki so leta 2017 osvojili bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu v Franciji. Celjan je eden od najbolj standardnih reprezentantov selektorja Uroša Zormana. Že prej se je včlanil v klub 100 po številu nastopov ter na EHF euru 2026 prebil mejo 200 zadetkov za izbrano vrsto. Obeta si, da bo Slovenija, ki je v Oslu izpolnila osnovni cilj, kljub porazu proti Švedski v glavnem delu v Malmöju vse do konca v igri za napredovanje v polfinale.
Res, hitro. Debitiral sem na kvalifikacijski tekmi proti Švici v Velenju (2. novembra 2016; op. p.) in potem že na svojem prvem velikem tekmovanju osvojil kolajno. Neverjetno, nikoli ne bi rekel. Prideš kot najmlajši, 'zelenec', se malo okoli obrneš in si že med tremi najstarejšimi. Ampak leta so samo številke.
Ponosen sem na vse, kar smo dosegli, ampak če sem iskren, me bo vedno bolelo to četrto mesto z olimpijskih iger v Parizu. Ko mi kdo čestita in mi reče bravo, bil si četrti na OI, se počutim, kot bi mi zabodel nož v srce. Bili smo tako blizu, pa na koncu ostali praznih rok. Velika škoda. Olimpijska medalja v našem športu šteje daleč največ.
V športu nima smisla predolgo žalovati. Čas gre naprej, tekme gredo naprej. Dober si le toliko, kot si bil na zadnji tekmi in na zadnjem treningu. Treba je zgrabiti stvari v roke in iti naprej. S to malce spremenjeno reprezentanco smo dobili dobro energijo, smo prava »klapa« brez klanov ali nekih skupin.
Tekma s Črno goro je bila čudna, naslednji s Švico pa sploh ne vem, kakšen pridevnik bi dal. Ob polčasu smo se dogovorili, da gremo na polno, a potem, ko smo prejeli tri gole in zaostali za devet, sem tudi sam že skoraj obupal. Izključitev Zormana je bila šok, energija se je obrnila, vse je šlo na našo stran in zmagali smo. To se zgodi mogoče enkrat na deset let. S Ferskimi otoki pa smo pokazali zares kakovostno predstavo, na kateri lahko gradimo.
Veliko smo bili skupaj od začetka priprav, poznamo se že dolgo, veliko se družimo tudi v prostem času. Ti fantje so se izkazali, prevzeli tudi odgovornost. Dobili smo potrebno svežo kri.
V Slovenijo sem iz Nemčije prišel 28. decembra popoldne, priprave smo začeli 1. januarja. V klubu pa so nam dali prosto do 19. januarja. Mislim, da sem povedal dovolj.
Čudovito bi bilo. Tudi ko prideš domov, so prvi trije dnevi kaotični, potem pa spet rokomet, 1. januar je tak datum, da bi najraje zajokal. Torbe sem polnil s težkim srcem in »punci« pustil sami. A ko se postaviš na igrišče in zaslišiš himno, odigraš dobro tekmo, se vse poplača. Tega ne bom imel vedno, kariera je hitro minljiva. Še vedno rad pridem, sem s temi fanti in se imam super.
Ni bila žalostna, absolutno me podpira. Sva pa dogovorjena, da jo prvič, ko bom imel januar prost, peljem v terme vsaj za kakšen teden. Za popolno sprostitev.
Malo že, pride na tekme, kadar so dovolj zgodaj. Težko je bilo videti, ko je najprej zajokala, ko me je videla po televiziji. Zdaj pa že ima svoj dres in navija. To je res ena nora ljubezen. Žena in hčerka sta šli zdaj v Nemčijo, jaz pa, ko enkrat pridemo domov, poberem psa (francoski buldog, op. p.) in z avtom za njima.
Zelo lepo. Malo se bori za svojo pozornost, malo pa išče svoj mir in se skriva pred malo.
Ne, tokrat pa ju ni. No, vsaj ne še. Morda si premislita in prideta v Malmö.
Dobivam, pogosto, največ od klubskih soigralcev. To so v bistvu streli iz obupa, ki pa se včasih posrečijo.
Vadil sem, seveda. Ne bi se ocenil za rokometaša, ki pride brez treninga na igrišče in zablesti. Vse, kar sem naredil, sem si prigaral, tako je bilo od začetka kariere.
Rekel bi 80:20 za delo oziroma vztrajnost. Ni mi težko še kakšno uro več trenirati.
To sploh ni vprašanje. Domovina je samo ena. V Celju imamo stanovanje, žena je iz Šmarja pri Jelšah, tako da smo malo tu, malo tam. Bomo videli, kje se bomo ustalili.
Tudi jaz lahko njega samo pohvalim. Zdaj sva pa že res zelo dolgo sostanovalca, tudi dobra prijatelja. Neznank ni, točno veva, kdaj komu kaj paše in kaj ne.
Ima tako osebnostne kot igralske kvalitete. Rojen zmagovalec, veseli smo, da ga imamo.
