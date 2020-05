Tilen Sokolič med osami

Velenje

Tilen Sokolič je bil nosilec koprske igre. FOTO: RD Koper

Vsestranski igralec

Tilen Skolič je nova okrepitev Gorenja. FOTO: RK Gorenje.

Mladost in izkušnje

- Rokometaše Gorenja bo v prihodnji sezoni okrepil bivši mladinski reprezentant, Koprčan(1996, 180 cm), ki je s klubom iz Šaleške doline sklenil enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja.Gre za igralca, ki je s kadetsko reprezentanco v letih 2014 in 2015 osvojil zlato kolajno na olimpijskih igrah mladih na Kitajskem in srebro na SP do 19 let v Rusiji. Takrat je bil izbran za najboljše levo krilo turnirja.Vodstvo velenjskega kluba bo kljub nižanjem stroškov zadržalo nosilce igre, pogodbo so podaljšali kapetaninter mlada upainTilen je v letošnji sezoni Lige NLB na 21 odigranih tekmah dosegel 116 zadetkov in bil drugi strelec koprske ekipe. Lahko igra tudi na položaju organizatorja igre in je vajen izpostavljene vloge v obrambi 5-1, ki je bila zaščitni znak trenerja»Prihoda v Velenje se zelo veselim, še posebno spoznavanja novih soigralcev. S trenerjem Zoranom Jovičićem se poznava že iz skupnih let v Kopru, zato upam, da bo tranzicija potekala gladko. Vneto pričakujem začetek nove sezone in nastopanja z ramo ob rami s soigralci v Rdeči Dvorani, tako v državnih prvenstvih, kot tudi v evropskih tekmovanjih. Ekipa ima dobro ravnovesje med mladimi in izkušenimi igralci, pri čemer z dobrim delom rezultat ne bi smel izostati.«»Po odločitvi, da po sezoni večjo minutažo poišče drugje, je bila naša prva želja prihod Tilna Sokoliča. Gre namreč za igralca, ki ima, kljub mladosti, že veliko izkušenj v slovenskem prvenstvu pa tudi v evropskih tekmovanjih. Tilen je prav tako igralec, ki lahko v napadu igra na več pozicijah, v obrambi pa je že v svojem matičnem klubu igral na poziciji izpostavljenega igralca v obrambi 5-1, ki smo jo v zadnjih dveh sezonah v največji meri igrali v RK Gorenje Velenje. Menim, da smo s Tilnovim prihodom dodali veliko k kakovosti naše ekipe za prihodnjo sezono.«