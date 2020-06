FOTO:To je nova cesta, za katero ne ve, kam pelje

Trebnje - Knjiga Uroša Zormana je izšla tik pred izbruhom koronavirusa in v ponedeljek bo rekorder po številu nastopov za slovensko reprezentanco dočakal njeno podpisovanje na Slovanu, kjer je storil prve rokometne korake. Biografija opisuje njegovo igralsko kariero, zdaj pa je 40-letni Ljubljančan že obrnil list in začel pisati novo poglavje. Pred dnevi je prevzel prvo samostojno trenersko delo, zgodba z neznanim koncem se bo začela v Trebnjem. …Še nedavno ste bili pomočnik Talanta Dušebajeva v Kielcah, zdaj pa prevzemate Trimo. Kako je prišlo do dogovora?Ko je tudi uradno prišla novica, da sem se vrnil iz Poljske, smo oboji ...