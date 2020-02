FOTO:Točka v Flensburgu bi prinesla miren spanec

Celje

David Razgor ima obilo izkušenj s tekmami proti Flensburgu. FOTO: Jure Eržen

Szeged padel za osem

Celjani so v Flensburgu leta 2004 dosegli največji uspeh. FOTO: Tomi Lombar

Verdinek podaljšal pred derbijem

Trimo si je po nekaj letih zagotovil nastop v končnici za prvaka lige NLB, nocoj (19) bo želel pokazati, da je sposoben premagati tudi Gorenje. Gre za dvoboj sosedov na lestvici, Velenjčani so tretji, Trebanjci, ki jih vodi nekdanji trener »os« Ivan Vajdl, četrti. Za goste bo to generalka pred sobotno tekmo z Ademarjem Leonom v pokalu EHF. Za Gorenje je po kapetanu Davidu Miklavčiču pogodbo podaljšal tudi najboljši strelec Matic Verdinek, ki ostaja v Rdeči dvorani vsaj do konca sezone 2021/22.

Ocvirk : Flensburg 73:72

Domen Novak je na desnem krilu uspešno zamenjal poškodovanega Gala Marguča. FOTO: Jože Suhadolnik

- Tudi če bodo rokometaši Celja Pivovarne Laško nocoj v Flensburgu doživeli že šesti zaporedni poraz v ligi prvakov, bodo najverjetneje po šestih letih nastopili v osmini finala lige prvakov. Toda do nedelje ne bi imeli mirnega spanca, saj bi bili odvisni od rezultata tekme med Paris SG in Zagrebom. Zato bodo poskusili vzeti usodo v svoje roke in na nemškem severu osvojiti vsaj točko, ki bi jih obvarovala stresa.Zadeva v skupini A bi bila že ad acta, če ne bi Zagreb zproti Aalborgu dobil poljuba sreče in zmagal z golom kapetanaob izteku časa. Tako so zagrebški levi ohranili kanček upanja na osvojitev 6. mesta. Ker za Celjani zaostajajo za točko in so proti njim izgubili obe tekmi, jih reši samo zmaga sredi Pariza, ki je vendarle zelo malo verjetna, pa četudi seinne bodo metali na glavo, saj jim je prvo mesto že ukradla Barcelona z visoko zmago v Zlatorogu. A strah ima velike oči, zato bi bilo najbolje v kali zatreti vse teorije zarote.Flensburg je kraj srečnega imena, tam so Celjani leta 2004 postali evropski prvaki, vendar izkušnje z mesta ob meji z Dansko niso dobre za 23-kratne slovenske prvake. Tudi pred 16 leti so izgubili, zatem pa nanizali še šest porazov, zadnjega pred letom dni, ko je bilo 26:27. Gol razlike je bil tudi na jesenski celjski tekmi (24:25), ko so nemški prvaki srečno izvlekli ves plen. Sicer pa je ravno Flensburg tisti, s katerim so se Celjani nazadnje merili v osmini finala v sezoni 2013/14.Ekipa trenerjaje doslej precej nihala, zlasti na začetku sezone ni bila prepričljiva, vendar je zdaj v dobri formi, v bundesligi le za dve točki zaostaja za vodilnim Kielom. V ligi prvakov je denimo doma klonila proti Barceloni, PSG in tudi Aalborgu, je pa nazadnje doma suvereno ugnala Pick Szeged za kar osem golov.Celjani pa v drugem delu sezone še ne najdejo jesenske forme, ki jim je prinesla tudi zgodovinsko zmago v Zagrebu.je med EP izgubil strelske občutke,se je ohladil v vratih,se lovi pri organizaciji napada. A forma se morda skriva za vogalom, kar si obeta trener, ki opozarja, da lahko Celje evroligaški ritem drži samo z rotacijo in maksimalnim prispevkom vseh 16 igralcev.»Fantje so tega sposobni, manjka jim le nekaj samozavesti v težkih trenutkih, kar pride z izkušnjami. Čaka nas vrhunski tekmec, a smo že pokazali, da mu lahko pariramo,« se »Čvari« rad spomni na svoj trenerski krst, ko je 30. septembra 2018 premagal Flensburg s 23:20. Njegova statistika v golih proti skandinavski enklavi v deželi Schleswig-Holstein je na treh tekmah pozitivna – 73:72! »Zavedamo se, da je vse v naših rokah, če se nam bo ponudila možnost za presenečenje, jo moramo zagrabiti.«Domača ekipa, v kateri izstopajo(s Šarcem je izenačen na 9. mestu pri 60 golih),in, morda ne bo posebej motivirana. Res se z Aalborgom bori za 4. mesto v skupini, vendar to morda ne bo prineslo ugodnejšega tekmeca v izločilnih bojih. Za Celje je vložek veliko večji.