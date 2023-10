Toskić ne zmore več čudežev, nova ničla Celjanov

Podobno usodo v evropskih tekmovanjih kot nogometaši in košarkarji Olimpije preživljajo tudi slovenski rokometni prvaki iz Celja Pivovarne Laško. V derbiju z dna skupine B lige prvakov niso bili konkurenčni Wisli Plock in ostajajo brez točk. Poljaki, ki so imeli po petih tekmah prav tako ničlo, so jim odčitali lekcijo in zmagali s 30:25 (17:11; statistika).

Nov poraz je slab obet za ekipo Alema Toskića pred tekmo z zvezdniškim Veszpremom v Zlatorogu. Ta bo sicer šele po novembrskem reprezentančnem premoru. Pred tem bodo igrali s Slovenj Gradcem in Krko v 1. SRL.

Pivovarji so na Poljskem že začeli obupno in zaostali z 1:8, nakar jim ni uspelo več priti nazaj v igro. Nizali so napake in razkazali paleto slabosti mladih in neizkušenih ter – roko na srce – slabo sestavljenih ekip. Manjkal jim je kapetan Žiga Mlakar, ki ga zaradi zloma ličnice in čeljusti ne bo nazaj pred februarjem. Namesto njega je bil kapetan Tadej Mazej.

Mladi Mitja Janc, odkritje sezone, je bil na svoji običajni ravni in je dosegel osem golov, edina zares dobra novica pa je, da sta v ligi prvakov debitirala 17-letni Mai Marguč in 18-letni Žan Korže Lesjak ter vpisala prve gole, Marguč tri in Korže Lesjak dva. Očitno pa je, da Toskić v svoji tretji sezoni ne more več delati čudežev na celjski klopi. Prej so voz, ki je dvakrat osvojil naslov državnega prvaka, vlekli igralci, kot so Tilen Kodrin, Vid Poteko in David Razgor ter nazadnje Aleks Vlah, Tilen Strmljan, Matic Suholežnik in Gal Marguč, zdaj je kakovostni bazen presahnil.

Za Wislo je malo igral tudi slovenski reprezentant Miha Zarabec in dosegel en gol. Dawid Dawydzik jih je zabil osem.