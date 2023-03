Trdnjava Morača je padla, Zormanovi borci skozi trnje do sladke zmage

Kar v zadnjih 11 letih ni uspelo Švedom, Dancem, Nemcem in Špancem, je sinoči slovenskim rokometašem. Premagali so urok dvorane Morače in se prek trnja prebili do zmage v Podgorici. Bilo je 32:19. Tako so naredili verjetno že odločilni korak proti prvemu mestu v skupini 7 kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bodo potrjevali v nedeljo, ko bodo v koprski Bonifiki gostili zelo žilavo reprezentanco Črne gore.

Kot v starih časih jugoslovanske lige se je v polno dvorano Morača hitro naselil dim, Slovencem pa se je stemnilo pred očmi, ko so Črnogorci kot stekli psi krenili v napad in pri 1:4 je moral selektor Uroš Zorman že zahtevati minuto odmora. Po njej so se njegovi fantje zbrali in po zadetku kapetana Jureta Dolenca za 5:6 se je zdelo, da bo deseta reprezentanca sveta vendarle pokazala, zakaj je bila v vlogi favorita.

Uroš Zorman je mojstrsko vodil težko tekmo. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Toda tudi novi črnogorski trener, nekdanji hrvaški vratar Vladimir Šola – ta je zamenjal Zorana Roganovića po januarskem porazu s Slovenijo na SP v Krakovu (23:31) –, je sklical igralce ob klopi, nakar se je zgodba spet zasukala v domačo smer in Črna gora, za katero sta tokrat zaigrala tudi glavna zvezdnika Branko Vujović in vratar Nebojša Simić, je v 17. minuti ušla na skrb vzbujajočih 10:5.

Slovenska obramba ni bila na želeni ravni, v vratih je nezaščitenega Urbana Lesjaka zamenjal Urh Kastelic, poleg Nika Henigmana in Mihe Zarabca eden od povratnikov v reprezentanco. Ubranil je prvo žogo in dal pozitivno energijo kolegom, ki so se znova prek Dolenca približali na 10:12, A Škofjeločan je ob tem staknil poškodbo stregenske mišice in moral na klop. Na desnem zunanjem položaju ga je zamenjal Blaž Janc in takoj dosegel prvi gol, potem ko je bil prej pozabljen na krilu.

Tudi Črnogorci so doživeli hladno prho. Odličnemu strelcu Milošu Vujoviću sta danska sodnika zaradi prekrška nad Jancem pokazala rdeči karton, nakar je Domen Novak zadel za 13:13 in poskrbel za prvo izenačenje po 1:1. Po novi obrambi Kastelica pa je najboljši slovenski strelec na SP Aleks Vlah poskrbel za prvo slovensko vodstvo in pokazal, zakaj ga je vzel Aalborg. Prvi del se je vendarlle končal neodločeno, a zdelo se je, da so Slovenci odbili prvo ofenzivo ter da imajo več rezerv.

Slovenci so veseli zapuščali Moračo. FOTO: Kacper Pempel/ Reuters

To se je potrdilo v nadaljevanju, ko je Kastelic blestel v obrambi, Rok Ovniček pa je Slovence popeljal v vodstvo z 19:17. Vendar sledile so črne minute, pred katerimi je svaril Zorman. Črnogorci so dosegli tri gole zapored in spet prišli v vodstvo. Slovenci so bili nepripravljeni na tako čustveno igro balskanskih tekmecev, ki jih je v delirij spravljal vratar Simić. Pri zaostanku z 21:23 je bil Zorman spet primoran na mizo položiti zeleni karton. Njegovi nasveti so delno zalegli, fantje so držali stik, učinkovit je bil predvsem Novak, ki je bil uganka za izkušenega Simića in je 10 minut pred koncem s petim golom izenačil na 25:25.

Začela se je napeta in zaradi razgretih čustev precej kaotična končnica. V njej je šlo gol za gol, korak spredaj so bili Črnogorci, ki jih je reševal Simić, pri Slovencih pa sta odgovornost v roke vzela Vlah in Lesjak. Za novo slovensko vodstvo je nepričakovano poskrbel Kristjan Horžen (27:26). Slabih šest minut pred koncem je rdeči karton prejel tudi malce nespretni Novak in ponudil roko tekmecem, ki so z igralcem več izenačili.

Aleks Vlah je bil najboljši strelec tekme. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Njegov soimenjak Makuc, ki je po dolgem času pokazal svoje razkošno znanje tudi v reprezentančnem dresu, je izsilil 7-metrovko, ki jo je z osmim golom izkoristil hladnokrvni Vlah. Lesjak se je na igrišče vrnil vroč. Njegova obramba je odprla pot do vrat Makucu. Zorman je pri 29:28 vzel premor in njegova zamisel z akcijo na Nejca Cehteta se je uresničila. Črnogorci so ostali brez rešitev, Janc, Tilen Kodrin in še enkrat Janc sta utišala Moračo in potrdila sladko in tudi pomembno zmago, s katero so Slovenci ponovno potrdili, da so v vzponu in eni od kandidatov za odmeven rezultat na euru v Nemčiji.

Predstava v Morači je bila najboljše povabilo navijačem na nedeljko tekmo v Kopru, kjer se obeta lep rokometni praznik, kakršnega vselej uprizorijo primorski navijači.