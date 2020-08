Trebanjci uspešni na Portugalskem

Lizbona - Rokometaši trebanjskega Trima so na uvodni tekmi 1. kroga kvalifikacij za evropsko ligo, prej pokala EHF, v gosteh premagali portugalski Belenenses z 28:23 (12:12). Povratna tekma bo 5. septembra v Trebnjem. Trebanjci so odigrali svojo prvo evropsko tekmo po več kot desetih letih, varovanci novega trenerja Uroša Zormana pa so prvi del naloge dobro opravili. Najboljši strelec Trima je bil Gal Cirar z osmimi zadetki.



Slovenija bo imela v tej sezoni tri predstavnike v evropskih pokalih. V elitni ligi prvakov bodo nastopili rokometaši Celja Pivovarne Laško, ti bodo prvo tekmo skupinskega dela predvidoma odigrali 16. septembra z danskim Aalborgom. V evropskem pokalu (nekdanjem pokalu challenge) bodo nastopili igralci velenjskega Gorenja, ki bodo svoje tekmece v drugem krogu dobili po žrebu, ki bo 1. septembra na Dunaju. Prvo tekmo drugega kroga bodo igrali 14. ali 15., povratno pa 21. ali 22. novembra.