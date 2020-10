Trebanjski levi z levi iz Rhein-Neckarja

Dunaj - Rokometaši Trima so na žrebu na Dunaju izvedeli imena tekmecev v novi evropski ligi. Ekipa trenerja Uroša Zormana, ki je v kvalifikacijah izločila Belenenses in Balatonfüred, bo igrala v skupini D, kjer bodo še Rhein-Neckar (Nem), Tatabanya (Mad), Kadetten Schaffhausen (Švi), Pelister (S. Mak) in Gudme (Dan).



Kroglica z imenom edinega slovenskega prvoligaša, je bila zadnja, ki jo je iz bobna izvlekel predsednik EHF Michael Wiederer. Novo tekmovanje, v katerem bodo imeli klubi pokrite stroške potovanj, se bo začela 20. oktobra. Po štiri ekipe od šestih se bodo uvrstile v izločilne boje.



Žreb je bil za Trimo ugoden, v drugih skupinah je več močnih klubov, nekdanjih članov lige prvakov. Tatabanyo vodi nekdanji trener Celja PL Vladan Matić, v Schaffhausnu igra Nik Tominec. Tudi Pelister in Gudme sta tekmeca po meri. Le Rhein-Neckar ne bi smel imeti težav z osvojitvijo prvega mesta.