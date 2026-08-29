Veliko veselje v Trebnjem, prvič so osvojili slovenski superpokal

Rokometaši Trima iz Trebnjega so zmagovalci slovenskega superpokala, potem ko so v dvorani Zlatorog po izvajanju sedemmetrovk premagali Celje Pivovarno Laško s 34:32 (30:30, 18:17). Zasedba iz Trebnjega je prvič slavila v tradicionalnem uvodu v rokometno sezono, ki je na sporedu od leta 2007.

V knežjem mestu je ugnala državne in pokalne prvake iz minule sezone iz Celja, ki so doslej osemkrat slavili v superpokalu. Štiri tovrstne naslove je osvojilo Gorenje Velenje, po enkrat pa so poleg Trima Trebnjega zmagali tudi LL Grosist Slovan, Krka in Cimos Koper. Izbranci domačega trenerja Klemena Luzarja so tekmo odprli s 3:0.

Trebanjci so hitro ujeli priključek in se približali na gol zaostanka. V 15. minuti so izenačili na 8:8, dve minuti kasneje pa prvič povedli na dvoboju (11:10). V 20. minuti je Filip Baznik po udarcu v glavo Aljuša Anžiča prejel rdeči karton. V naslednjih dveh minutah je Celjanom uspela sijajna serija 4:0, po njej so si priigrali štiri gole prednosti (15:11).

Trebanjci so bili odlični

A Trebanjci so pokazali zobe, v 26. minuti so zadihali za ovratnik gostiteljem (15:16), v 28. minuti izenačili na 17:17, tik pred odhodom na veliki odmor pa po golu Timoteja Grmška povedli z 18:17. Anžić iz preventivnih razlogov v nadaljevanju ni več stopil na igrišče, Celjani pa v odsotnosti svojega prvega moža sprva niso bili konkurenčni tekmecem z Dolenjske.

Ti so si v 35. minuti priigrali štiri gole prednosti (21:17), a nato izgubili rdečo nit v svoji igri, kar so Celjani izkoristili. V 43. minuti so po golu Uroša Milićevića izenačili na 22:22, šest minuti kasneje pa sta Jesus Hurtado Vergara in Milićević zadela za vodstvo 26:24 in gostujočega trenerja Branka Tamšeta prisilila, da je zahteval minuto odmora. Celjani so v prelomnih trenutkih dvoboja zaigrali bledo.

Po vodstvu 28:25 so med 53. in 56. minuto gostom dovolili, da so naredili delni izid 4:1 in izenačili na 29:29. V sami končnici je bilo izjemno napeto, nobena ekipa pa v rednem delu ni dosegla zmagovitega gola. V rokometni loteriji so bili bolj zbrani Trebanjci in osvojili prvo lovoriko v sezoni 2026/27.

Pri Celjanih sta bila v rednem delu najučinkovitejša Žiga Mlakar s sedmimi in Jaka Soršak s petimi goli, Andraž Stanič pa je za Trebanjce dosegel sedem zadetkov. Na današnji ženski superpokalni tekmi so rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja premagale Mlinotest Ajdovščino s 45:28.