Trimo je klub s srcem in dušo, še enkrat bi se odločil zanj

Branko Tamše je dokazano odličen in strasten trener, a očitno tudi rojen pod srečno zvezdo. Ob pravem času je prevzel rokometaše Gorenja in bil z njimi dvakrat prvak, ob pravem času je prišel v Celje, s katerim je bil prvak petkrat zapored. Po sedmih letih se je vrnil v Slovenijo in prevzel ambiciozni Trimo, ki je dočakal prenovljeno dvorano.

Ne nazadnje, boginja Fortuna mu je bila naklonjena, ko mu je žreb pokala RZS v polfinalu sredi aprila v Tivoliju namenil Slovenj Gradec. Bo srečen zapuščal tudi Zlatorog, ko bodo Trebanjci nocoj gostovali pri Celju Pivovarni Laško (18.30)?