Trimo utišal Zlatorog, Zormanovi levi premagali prvake iz Celja

Presenetljiv začetek rokometnega prvenstva. Celje Pivovarna Laško, ki je pred tednom pri Jeruzalemu osvojilo superpokal, je doživelo bolečo zaušnico. Sredi Zlatoroga je derbi 1. kola lige NLB pripadel igralcem Trima iz Trebnjega, ki so zmagali z 29:25 (statistika).

Za prvake pod vodstvom Alema Toskića je to najslabša popotnica pred sredino prvo tekmo EHF lige prvakov pri Gudmeju. Za trebanjske leve trenerja Uroša Zormana pa najboljši odgovor na tesen poraz v kvalifikacijah za evropsko ligo proti Bragi, po katerem je Zorman ponudil odstop. Uprava je očitno naredila prav, ko ga je zavrnila. Trimo je kar naenkrat postal favorit za osvojitev naslova, čeprav bo sezona zelo dolga. A če bo v naslednjem kolu vzel mero tudi Gorenju, se bo zares dvignil kot feniks iz pepela.

Celje Pivovarna Laško: Trimo Trebnje 25:29 (11:15) Dvorana Zlatorog, sodnika Žibret in Teršek.

Celje Pivovarna Laško: Perić 1 (1), Mazej 4, Krečič, Cokan 5 (1), Ćirović, Antonijević, Ivanković 4, Janc 5 (3), Gregorič, Muhović, Milićević 1, Žabić 2, Dodić 3 (2), Mlakar.

Trimo Trebnje: Skledar, Čudić, Herceg, Slatinek Jovičič 7, Višček 2, Didovič, Jurečič 4 (2), Kuzmanović, Kotar 3, Udovič, Miklavec 5, Grmšek 3, Grbić 1, Ćorsović 2, Nešić, Krešić 2.

Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 8 (7), Trimo Trebnje 2 (2)

Izključitve: Celje Pivovarna Laško 12, Trimo Trebnje 10

Rdeči karton: Mazej (58.)

Osrednja tekma uvodnega kroga med glavnimi pretendenti za končno zmago v elitnem ligaškem tekmovanju se je v mestu grofov končala z zmago Trebanjcev. Za Dolenjce je zmaga nad branilci državnega naslova pravi obliž za nedaven spodrsljaj v kvalifikacijah za nastop v skupinskem delu evropske lige proti portugalski Bragi, medtem ko so Celjani v generalki za sredino uvodno tekmo v skupinskem delu elitne lige prvakov v danskem Gudmeju ostali brez načrtovanih točk na domači sceni, je zapisala STA.

Zormanovi aduti so temelje za zmago nad branilci državnega naslova, ki so v sezono 2023/24 stopili v močno spremenjeni in pomlajeni zasedbi, postavili že v prvem polčasu. V tem obdobju so povsem zasenčili 26-kratne državne prvake in si priigrali šest golov prednosti. V 22. minuti je Jan Jurečič svoje soigralce popeljal do vodstva 12:6, gostujoča zasedba pa se je na veliki odmor odpravila s prednostjo štirih golov (15:11).

Toskićevi fantje so v drugem polčasu skušali tekmo postaviti na glavo. V 35. minuti so po zadetku Mitje Janca prepolovili zaostanek iz prvega dela tekme (14:16), nato pa so Dolenjci znova zaigrali zbrano in preudarno ter v kali zatrli vse poskuse domačih rokometašev po preobratu.

V 44. minuti so tako znova povedli za šest golov (21:15), nato pa tekmo brez stresnih trenutkov pripeljali do končne in sladke zmage nad absolutnimi gospodarji slovenskih igrišč v zadnjih dveh sezonah. V trebanjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Staš Slatinek Jovičić s sedmimi in Vid Miklavec s petimi goli, medtem ko je vratar Aljoša Čudič zbral 11 obramb. Tim Cokan in Janc sta dosegla po pet golov za poražence.

Liga NLB, 1. kolo:

Petek:

Dobova – Jeruzalem Ormož 20:29 (8:13)

Sobota:

Gorenje Velenje – Škofljica 30:24 (12:9)

Celje Pivovarna Laško – Trimo Trebnje 25:29 (11:15)

Ljubljana – Koper 27:32 (13:15)

Riko Ribnica – Sviš Ivančna Gorica 27:30 (13:15)

Slovenj Gradec – LL Grosist Slovan 26:26 (14:13)

Krka – Urbanscape Loka 31:20 (12:11)