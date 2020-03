Na Kodeljevem brez gledalcev

Ljubljana

- Tudi tekma med Krimom Mercatorjem in Budućnostjo (Kodeljevo, 19.00) v zadnjem kolu rednega dela rokometne lige prvakinj bo minila brez gledalcev zaradi izbruha koronavirusa.Krimovke bodo za konec želele doseči prvo zmago v glavnem delu tekmovanja in prvo domačo nasploh. Favoritinje so Črnogorke, za katere igra tudi nekdanja slovenska reprezentantka in igralka KrimaKrim se želi izogniti zadnjemu mestu v skupini 2, pred Sävehofom, ki bo gostoval v Romuniji. Györ ima 17 točk, Brest 15, Budućnost 10 in Valcea 7. Te ekipa so si zagotovile napredovanje v četrtfinale. Krim je pri dveh točkah in Sävehof pri dveh.Pred mesecem se je tekma v Podgorici med Budućnostjo in Krimom končala s 30:28.Zaradi strahu pred širjenjem koronavirusa sta odpadli predvideni današnji domači hokejski tekmi Olimpije in Jesenic v alpski ligi.Iz Krima sporočajo, da lahko navijali že kupljene vstopnice vrnejo na prodajno mesto, kjer so jih kupili, ali se obrnejo na