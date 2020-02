FOTO:Tudi pariške zvezde včasih vstanejo z levo nogo

Celje

Celjani bodo v nedeljo ob 17. uri gostili PSG, najdražjo ekipo v Evropi.



Oktobra lani je bilo v Parizu 27:18 za francoske prvake.



Pri gostih so glavni zvezdniki Karabatić, Hansen in Sagosen.

Nikola Karabatić morda ni več najboljši, vendar je še vedno prvo ime PSG. FOTO: Uroš Hočevar

Domen Makuc je lani mešal štrene Parižanom, ki so se ogreli zanj. FOTO: Uroš Hočevar

Kdaj bo eksplodiral Makuc?

Josip Šarac je prišel z EP slabše pripravljen, kot je bil jeseni. FOTO: Tadej Regent

Parižani jezni in spočiti

Gorenje začenja v Magdeburgu Velenje – Po petih letih, odkar so nazadnje nastopili v skupinskem delu pokala EHF ter se takrat prebili celo do sklepnega turnirja v Kölnu, bodo rokometaši Gorenja znova uživali v evropski pomladi. Februarja in marca jih čaka šest mikavnih tekem, prva bo v nedeljo že ob 13. uri v Magdeburgu. Ta čas četrta ekipa nemške bundeslige ne more računati na Marka Bezjaka, nekdanjega velenjskega kapetana, ki je zaradi poškodbe rame že sklenil sezono. V skupini C sta še Nantes in Ademar Leon.

Tomaž Ocvirk ni bil zadovoljen s sredino predstavo v Velenju. FOTO: Jože Suhadolnik

- »Gremo na glavo, na polno, kar bo, pa bo. Izgubiti nimamo ničesar, lahko samo ogromno pridobimo. Tudi Pariz ima šibke točke, čeprav ne prav dosti. Z najboljšo predstavo v sezoni, sijajnim dnevom vratarjev in podporo navijačev morda lahko prekrižamo račune tudi najbolj zvezdniški ekipi na planetu,« razmišljajo v taboru Celja Pivovarne Laško pred nedeljskim spektaklom v Zlatorogu (17) ob nadaljevanju EHF lige prvakov.Še štiri tekme rednega dela elitnega tekmovanja so pred slovenskimi prvaki, ki so v dobrem položaju za preboj v osmino finala, kjer so bili nazadnje leta 2014. Za zdaj držijo 6. mesto v skupini A s 6 točkami, Zagreb in Elverum imata po 3. Z neposrednima tekmecema so se že merili, pred njimi je težak spored, po Parizu v Zlatorog prihaja Barcelona, v gosteh bodo igrali proti Flensburgu in Aalborgu.Trenertežko reče, na kateri tekmi bi lahko obogatili bero še s kakšno zlata vredno točko. »Ne smemo se zanašati na prednost in zgolj upati, da nas Zagreb in Elverum ne bosta prehitela. Trdo treniramo, znamo igrati rokomet, imamo odlično vzdušje, zato verjamem, da se bo zgodila tekma, na kateri se nam bo vse izšlo. Poskusili bomo presenetiti že v nedeljo, čeprav dobro vemo, kdo bo stal pred nami,« se vsaj desetkratne razlike v proračunu zaveda Ocvirk, čigar fantje so še precej daleč od forme, ki so jo kazali jeseni. To se je pokazalo tudi na sredinem derbiju v Velenju, ko so bili že na pragu poraza, a so odnesli točko.»Pozna se nam, da so bili štirje nosilci igre na EP in so se šele pred kratkim pridružili. Vsi razenso imeli stranske vloge.insta vsaj prišla telesno zelo močna, to pa ne velja za, ki je v Velenju ob koncu komaj lovil sapo. Vsi pa vemo, koliko nam pomeni v obrambi in napadu. Ob tem sta seinšele dobro vrnila po poškodbah in še nista v tekmovalni formi. To še posebej velja za Dioga (poleti se bo moral vrniti v Porto; op. p.), Domen je čez zimo garal, ni pa še v igralnem ritmu, a čakamo, da vsak čas eksplodira,« si od mladega zvezdnika kmalu veliko obeta »Čvari«, ki bo verjetno pogrešalČe je imelo Celje štiri može na euru, kaj potem reči za PSG, ki jih je imel 11. Večina med njimi je »jeznih« in spočitih: vsi francoski reprezentanti na čelu z, Danec, Islandec, Švedin Poljakso si obetali več. Lepe spomine pa imajo bronasti Norvežanter še zlasti zlata Špancain vratarZlatorog je bil ob zadnjem obisku PSG, februarja lani, razprodan, tudi v nedeljo se obeta dober obisk. V klubu so prek palca izračunali, da si je doslej tekme Celja v ligi prvakov v starem Golovcu ter od leta 2004 v Zlatorogu ogledalo kakšen človek manj kot 500.000 ljudi.Polmilijonti obiskovalec, ki ga bodo izžrebali, bo za nagrado potoval na F4 v Köln. Tam bo zelo verjetno Pariz, celjske možnosti so skoraj nične, vseeno pa je na eni tekmi možno presenečenje. Horžen, ki je na Švedskem debitiral na velikem tekmovanju, se nikdar ne vdaja vnaprej: »Pomerili se bomo z najboljšimi rokometaši na svetu, a so tako kot mi iz mesa in krvi. Naša naloga je, da pred svojimi navijači pokažemo vse, česa smo sposobni.«