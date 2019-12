FOTO:Tudi po Vujoviću šampion, morda tudi Zorman

Ljubljana

Danes ob 17. uri bo v Ljubljani seja predsedstva RZS.



Možnosti, da bo obelodanila ime selektorja, so 50:50.



Kapetan Jure Dolenec bi izbral Uroša Zormana.

Imena se množijo

Ljubomir Vranješ se zdi dobra kombinacija. FOTO: Reuters

Dolenec za »Zuta«

Jure Dolenec ne skriva naklonjenosti do Uroša Zormana. FOTO: Reuters

Načrt B z navezo Šibila-Zorman?

Uroš Zorman opravlja dve vlogi pomočnika trenerja, v Kielcah in Sloveniji. FOTO: Roman Šipić

15

dni je minilo, odkar se je RZS odločila, da na EP ne bo poslala Veselina Vujovića.

- Nekaj je treba priznati Rokometni zvezi Slovenije. Informacije o pogovorih s kandidati za novega selektorja skriva kot kača noge. In to že 15 dni od seje – resda takrat manj tajne, kot si je obetala –, na kateri je pokazala rdeči karton. To je v majhni Sloveniji, kjer se ponavadi ve vse, svojevrsten podvig. Tudi najbolje obveščeni viri iz zakulisja tavajo v predzimski megli. Zatišje pred neurjem je kvas za domišljijo, a danes bi lahko bilo ugibanj konec.Čez 30 dni bo Slovenija odigrala prvo tekmo na evropskem prvenstvu, na katerem bo želela ohraniti olimpijske sanje. V Göteborgu bo 10. januarja tekmica Poljska. V skupini sta še domača Švedska in Švica. Čez 15 dni bodo naši fantje začeli priprave v Zrečah.Selektorja še ni. Ugibanj je bilo v zadnjih dveh tednih ogromno, po zadnjih informacijah pa je situacija približno takšna: (ožje) predsedstvo RZS ima že nekaj dni favorita in se je z njim že dogovorila. Ta je pripravljen sprejeti nov izziv in je zadovoljen tudi s finančnimi pogoji, vendar mora najprej dobiti zeleno luč (klubskih) delodajalcev. Zato tudi tako dolgo čakanje.»Spitzenkandidat« pa naj ne bi bil kar nekdo od množice »kruhoborcev«, ampak človek, ki je že pustil velik pečat v evropskem rokometu. Da to ne bo prvi izbor(51) iz Pick Szegeda, je znano že nekaj časa. Po nekaterih trditvah je izbranec RZS vsaj enkrat že osvojil ligo prvakov.Če to drži, bi lahko bil(46), v švedskem Kristianstadu trener takšnega kova verjetno ni zadovoljen in je že izpadel iz lige prvakov, ki jo je osvojil s Flensburgom (2014). Bil bi zanimiva kombinacija balkanskega šarma in skandinavske discipline. Res je, da se je že opekel z Madžarsko, ko je bil v Veszpremu, pa tudi, da je lani v kvalifikacijah za SP izločil Slovenijo.Drugi izbor, veliki(51), je že povedal, da ga to ne zanima in da predlaga(39), svojega pomočnika v Kielcah. Trikrat je bil evropski prvak(46), ki zaradi družinskih razlogov ne more prevzeti dela. Dvakrat je z Zagrebom (1992, 1993) na rokometni Mt. Blanc stopil Hrvat(64), nekdanji trener Celja Pivovarne Laško, ki je ta čas pomočnik trenerja pri evropskih prvakinjah iz Györa in dobro pozna razmere v Sloveniji.Montpellier (2003, 2018) je dvakrat na vrh popeljal(58), lani z, prej pa je vodilin je tudi kar dobro seznanjen s slovenskim rokometom. Morda se je po 25 letih dela v Montpellieru zasitil rutine.Največ naslovov, kar šest z Barcelono, ima kajpak, selektor Katarja, s katerim mu gre krivulja navzdol in bi morda rad prišel nazaj v Evropo. Denarja ima več kot dovolj. Finance menda niso težava, četudi na RZS ne cvetijo rožice, kandidat naj bi bil zadovoljen z Vujovićevimi okviri.Sicer pa so ligo prvakov v zadnjem desetletju od aktivnih trenerjev osvojili še(Vardar),(PSG) in(Barcelona), vsi Španci, ki krojijo rokometne trende.Na zvezi so bili v tem vmesnem času v komunikaciji z Dolencem, kapetanom v odsotnosti Kavtičnika, in ga tu in tam seznanjali, s katerimi trenerji niso našli skupnega jezika. Niso pa mu povedali, katero žezlo imajo v ognju zdaj. Igralec Barcelone ne skriva svojega mnenja. »Če bi se vprašalo mene, bi bil selektor "Zut" (Zorman; op. p.). Razumem pa tudi zvezo, zakaj se noče odločiti zanj v tem trenutku,« je diplomatsko povedal Škofjeločan.Kakorkoli že, danes ob 17. uri bo v hotelu InterContinental v Ljubljani 67. redna seja predsedstva RZS, ki bo v luči dogodkov tudi medijsko zelo dobro obiskana. Sklicana je bila še pred odločitvijo o Vujovićevi odstavitvi, tri točke dnevnega reda ne napovedujejo nič zanimivega, mogoče pa je srž skrita v točki 3. tekoče zadeve in razno.Če bo tuji strateg do takrat dobil zeleno luč, bo predsednikgotovo rad obelodanil novico in prižgal bel dim z najvišje stavbe v središču glavnega mesta. Če ne, bo morala biti do konca tedna sklicana še ena izredna seja predsedstva, kar precej zaposlenim članom, povečini gospodarstvenikom, bržčas ni najbolj pogodu.Če bi se vse skupaj izjalovilo, bo luč sveta ugledal načrt B, ki je prav tako zavit v tančico skrivnosti. V njem se že ves čas presenetljivo pojavlja, član predsedstva kot predstavnik trenerjev, vendar njegov »cv« vendarle ni dovolj prepričljiv za tako pomembno nalogo. V karieri še ni ničesar osvojil, nazadnje ni bil dovolj dober za Gorenje in Maribor. Izkazal se je pri delu z mladimi, pri naših zvezdnikih pa ne uživa večjega spoštovanja.Glede na to, da nihče z RZS do včeraj zvečer ni poklical, sedemkratnega slovenskega prvaka v zadnjih osmih letih, tudi ne na tujem še najbolj uveljavljenega slovenskega trenerja, je najbolj verjetno, da je rezervna rešitev pomočnik selektorja, toda on o vsem skupaj, vsaj tako trdi, ne ve skoraj nič.Mogoče zanj ne bi bila najboljša popotnica, da vskoči kot zasilna rešitev, čeprav se je ne bi branil. Ena od teorij omenja tudi, da bi bil Šibila (57) kot človek s kilometrino glavni trener, Zorman pa njegov pomočnik, ki bi imel v praksi glavno besedo. Takšna zamisel se zdi obsojena na propad glede na to, da imata akterja malo skupnega.Morda pa je naš vir malce pomešal stvari: Zorman je kot igralec štirikrat osvojil ligo prvakov, tudi on ne bi licitiral plače, res pa je, da ne potrebuje zelene luči na Poljskem ...Pa še to: želeni selektor naj bi že nekaj časa delal domačo nalogo iz delovnega zvezka Spoznajmo Slovenijo. Upajmo, ne zaman.