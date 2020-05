FOTO:Tudi poroka na čakanju ob zatišju pred neurjem

Trebnje - Eden od športnikov, ki se jim po zatišju zaradi koronavirusa obeta pravo neurje, je slovenski rokometni as Miha Zarabec. Sezona 2020/21 bo zanj in njegove »zebre« iz Kiela zares brutalna, ob tem bo 29-letni Trebanjec z reprezentanco lovil kolajno na svetovnem prvenstvu in morda tudi na olimpijskih igrah.Če bo vse po načrtih, bo Zarabec branil Kielov naslov v nemški bundesligi, nastopil v prenovljeni ligi prvakov z vmesnim zaključnim turnirjem četverice (F4) v Kölnu za nazaj (28. in 29. december), konec februarja 2021 bo tudi preloženi F4 nemškega pokala v Hamburgu. Ob naporni klubski sezoni bo skoraj vzporedno potekala ...