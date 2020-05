Tudi rokometašice kljubovale virusu

Ljubljana - Slovenski rokometni reprezentanti so na Kodeljevem v torek opravili prvo skupno vadbo po izbruhu pandemije novega koronavirusa, v današnjih dopoldanskih urah pa so se prvič zbrale tudi rokometašice. Od prvokategornic je manjkala le vratarka Branka Zec, na zboru pa je bila tudi prva zvezdnica Ana Gros, ki pa ni smela vaditi.



Slovenski selektor Uroš Bregar je prvič po decembrskem svetovnem prvenstvu na Japonskem, kjer so njegove varovanke zasedle 19. mesto in v skupinskem delu premagale kasnejše svetovne prvakinje Nizozemke, organiziral lažji trening, večino časa pa namenil pogovoru in pogledu v prihodnost.



Marčevska akcija - kvalifikacijski tekmi z Nemčijo za nastop na evropskem prvenstvu 2020 - je po izbruhu pandemije odpadla, po odločitvi Evropske rokometne zveze pa so bile nadaljnje kvalifikacije nato odpovedane. Slovenke so si na podlagi uvrstitve na EP v Franciji 2018 zagotovile tretji zaporedni in skupno sedmi nastop na letošnjem zaključnem turnirju stare celine, ki bo med 3. in 20. decembrom na Norveškem in Danskem.

Študentske obveznosti

Na Kodeljevo je prišla tudi Ana Gros. Desna zunanja igralka bo v francoskem Brestu ostala še dve sezoni, današnjo vadbo svojih reprezentančnih soigralk pa je spremljala na tribuni. V Franciji so trenutno zaustavljene vse rokometne aktivnosti, država pa je na svoja pleča prevzela več kot 80-odstotni delež, ki ga klubi namenijo za plačilo svojih igralcev oziroma igralk.



"V klubu so nam zavoljo tega strogo prepovedali vse rokometne dejavnosti in tako bo vse do preklica.



V Franciji sem lahko izvajala le posamične vaje za moč in skrbela za telesno kondicijo, po vrnitvi v domovino pa sem na pavzi, če se lahko tako izrazim. V tem času sem se temeljito posvetila tudi junijskim izpitom, ki me čakajo na fakulteti za turizem," je dejala Grosova, ki načrtuje, da se bo v Francijo predvidoma vrnila v prvi polovici julija, ko naj bi se začele priprave za novo sezono.